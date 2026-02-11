45 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın cenaze programı belli oldu. Acılı eşi Hicran Akın sosyal medya hesabından detayları paylaştı.

"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin arasında olduğu birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul'da 45 yaşında vefat etti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlanması üzerine eşinin ihbarıyla sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. İlk müdahalesi evde yapılan oyuncu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Genç yaşta ölen Kanbolat Görkem Arslan’ın cenaze programına dair detaylar belli oldu. Eşi Hicran Akın sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

“Acı kaybımız… Sevgili Kanbolat Görkem Arslan vefat etmişti. Cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikinci namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze programı belli oldu! Eşi detayları paylaştı

EŞİNE SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

‘Ruki' adlı tiyatro oyunu ile seyirciyle buluşan Kanbolat Görkem Arslan, paylaşımına 'Canım benim' yazan eşi Hicran Akın'a henüz 20 saat önce 'Cananım benim' şeklinde karşılık verdiği ortaya çıktı.

Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze programı belli oldu! Eşi detayları paylaştı

Öte yandan Hicran Akın, eşi Kanbolat Görkem Arslan’ın 4 Kasım’daki doğum gününü sosyal medyadan, “Su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun” mesajıyla kutlamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası