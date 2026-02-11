Real Madrid ile UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) arasında uzun süredir devam eden gerilim, tarafların “Avrupa kulüp futbolunun iyiliği” için prensip anlaşmasına varmasıyla yeni bir boyut kazandı. Aylardır süren görüşmelerin ardından sağlanan uzlaşının, Avrupa Süper Ligi’ne ilişkin hukuki süreçlerin sona erdirilmesinin yanı sıra kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliği, sportif liyakat ilkesi ve taraftar deneyiminin geliştirilmesi gibi başlıklarda yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Real Madrid, UEFA ve diğer Avrupa kulüpleri arasında uzun süredir devam eden gerilimlerde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "UEFA, Avrupa futbol kulüpleri ve Real Madrid CF, Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı

İspanyol devinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) ve Real Madrid CF, Avrupa kulüp futbolunun iyiliği adına anlaşmaya vardı.

Avrupa futbolunun çıkarları doğrultusunda aylardır süren görüşmelerin ardından UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) ve Real Madrid CF; sportif liyakat ilkesine saygı duyulan, kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine vurgu yapan ve teknolojinin kullanımıyla taraftar deneyiminin geliştirilmesini hedefleyen bir prensipler anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Bu prensipler anlaşması, söz konusu ilkelerin hayata geçirilmesi ve uygulanmasının ardından, Avrupa Süper Ligi ile ilgili devam eden hukuki anlaşmazlıkların da çözüme kavuşturulmasını sağlayacak."

Real Madrid'in de Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmasıyla, projenin içerisinde hiçbir takım kalmamış oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası