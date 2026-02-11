PSV altyapısına 8 yaşında giren ve saha oyuncusuyken kaleciliğe evrilen Niek Schiks, as kalecilerin sakatlığıyla bulduğu şansı efsanevi bir başlangıça dönüştürdü. 13 yıl sonra çıktığı ilk maçta sahanın en iyisi seçilen genç eldiven, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Hollanda Eredivisie'nin köklü ekiplerinden PSV Eindhoven, FC Groningen deplasmanında beklenmedik bir kaleci kriziyle karşı karşıya kaldı ancak bu kriz, genç bir yeteneğin doğuşuna sahne oldu. Takımın as kalecileri Matej Kovar ve Nick Olij’in son antrenmanda sakatlanmaları üzerine eldivenleri devralan 22 yaşındaki Niek Schiks, 13 yıldır beklediği A Takım formasıyla çıktığı ilk maçta "Maçın Adamı" seçildi.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLE GELEN BAŞARI

Hafta boyunca FC Groningen maçına hazırlanan PSV teknik heyeti, maç öncesi yapılan son taktik antrenmanında büyük bir şok yaşadı. Kadrodaki birinci ve ikinci tercih olan Matej Kovar ile Nick Olij'in eş zamanlı sakatlıkları, kaleyi 22 yaşındaki altyapı ürünü Niek Schiks'e emanet etme zorunluluğunu doğurdu. Kariyerinde ilk kez bir Eredivisie maçında A Takım kalesini koruyan Schiks, üzerindeki baskıya rağmen sergilediği soğukkanlı performansla dikkat çekti. PSV'nin 2-1 kazandığı karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

SAHADAN KALEYE YOLCULUK

Schiks'in hikayesi, sadece bir sakatlık yedeği olmanın ötesinde ilginç bir kariyer dönüşümünü barındırıyor. Henüz 8 yaşındayken PSV’nin dünyaca ünlü altyapı tesisi De Herdgang'a adım atan Schiks, futbola bir saha oyuncusu olarak başladı. Ancak altyapı antrenörlerinin yönlendirmesiyle pozisyonu değiştirilerek kaleci eğitimine alındı. 13 yıl boyunca kulübün tüm yaş kategorilerinde forma giyen genç eldiven, uzun süren bekleyişin ardından gelen bu ani şansı en iyi şekilde değerlendirdi.

MAÇIN ARDINDAN DUYGU PATLAMASI

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Euroborg Stadyumu'ndaki PSV taraftarları, genç kaleciyi tribünlere çağırarak performansını onurlandırdı. Yoğun tezahüratlar karşısında duygusal anlar yaşayan Schiks, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yayıncı kuruluş ESPN’e verdiği röportajda o anları anlatan Schiks, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, son birkaç yıldır sürdürdüğüm sıkı çalışmanın bir sonucu. Tüm o emek, bir anda sahneye çıkıyor. Ben duygusal bir yapıya sahibim, bu yüzden böyle bir reaksiyonu bekliyordum. Kameraların önünde olması konusunda yapabileceğim bir şey yok, bu tamamen doğal bir dışavurum."

BİR SINAVI DAHA VAR

FC Groningen karşısında alınan 3 puan ve sergilenen üst düzey performans, teknik heyetin genç kaleciye olan güvenini tazeledi. Sakatlıkları bulunan Kovar ve Olij'in durumlarının belirsizliğini koruması nedeniyle, Cuma akşamı oynanacak FC Volendam deplasmanında kaleyi yine Niek Schiks'in koruması bekleniyor.

