Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaklaşık 40 gündür devam eden kar yağışı sürerken, kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklara neden oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

40 gündür aralıklarla süren yağış, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde tek katlı evler neredeyse kara gömüldü.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ilçede, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar oldu.

Karlıova'da yaşayan vatandaşlardan Erkan Değirmenci, şöyle konuştu:

Karlıova'da yaklaşık 40 gündür ağırlıklı kar yağıyor. Yanılmıyorsam bu sene son on yılın karı yağdı. Yaklaşık 2 2,5 metre vardır. Akşam yine yaklaşık bir 15 santim kar yağdı. Her gün biz kar temizliyoruz. Zorlukları var ama berekettir. Bu da bahar ayında doğaya ve bitki örtüsüne katkı sağlayacağına eminiz.