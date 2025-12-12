Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma cinayet dosyasına dönmüş, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu geçtiğimiz günlerde valizleriyle yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Ulu'nun Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini itiraf ettiğini açıkladı.

“Güllü” sahne adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı bir binanın teras katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk aşamada şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen dosya, savcılığın yürüttüğü detaylı inceleme sonrası “tasarlayarak kasten öldürme” soruşturmasına dönüştü.

VALİZLERLE KAÇARKEN YAKALANDILAR

Soruşturmanın seyri, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun İstanbul Büyükçekmece’de valizlerini araçlarına yükledikleri sırada gözaltına alınmasıyla değişti.

Emniyet kaynakları, iki ismin Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmayı planladıklarını ve güzergâh analizlerinin bunu doğruladığını açıkladı. Ulu’nun babası Arif Ulu’nun da Gebze’de gözaltına alındığı, çeşitli suç kayıtları bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili olay iddia! "Cinayeti itiraf etti"

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Gülter ve Ulu’nun yakalanmasının ardından, o süreçte onlarla birlikte hareket eden iki kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturmadaki gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Savcılık, elde edilen kuvvetli deliller üzerine dosyaya gizlilik kararı getirdi.

DELİLLER CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRDİ

Bilirkişi raporları, ses kayıtları, teknik takip bulguları ve olay yeri inceleme sonuçları, dosyanın “tasarlayarak kasten öldürme” kapsamında değerlendirilmesini destekleyen somut veriler ortaya koydu.

Ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun hem olay sonrası hem de canlandırma sırasında verdikleri ifadelerde ciddi çelişkiler bulunduğu belirtildi. İki ismin farklı tarihlerde toplam üç kez ifade verdiği, her ifadenin bir diğerini tutmadığı ifade edildi.

PATRONDAN BOMBA İDDİA: “CİNAYETİ İTİRAF ETTİ”

Gelişmelerin ardından Güllü’nün patronu Ferdi Aydın’dan gündemi sarsan bir açıklama geldi. Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, “Tuğyan’ın arkadaşı Sultan cinayeti itiraf etmiş… İlk benden duyun.” ifadelerini paylaşarak dosyaya ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre Ulu, Güllü'nün kızının cinayeti işlediğini itiraf etti.

Erdinç'in açıklaması şöyle:

"Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti. Gözaltındaki iki isim, birazdan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek."

