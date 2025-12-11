Asgari ücret pazarlığının başlamasına 1 gün kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patronlara önemli bir mesaj geldi. "Kefenin cebi yok" diyen Erdoğan, işverenlerin elini taşın altına sokmasını istedi. İşte detaylar...

Asgari ücrette pazarlık maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Milyonlar çıkacak kararı merakla beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan patronlara kritik bir mesaj geldi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bir faiz indirimi daha! Merkez Bankası seriye devam ediyor

"KEFENİN CEBİ YOK"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 9. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette pazarlık sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Kefenin cebi yok" diyen Erdoğan, TİSK'in elini taşın altına sokmasını istedi.

Erdoğan'dan pazarlık öncesi patronlara asgari ücret mesajı: Kefenin cebi yok

"ELİNİZİ TAŞIN ALTINA SOKUN"

Erdoğan, "Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir. İşleyen ve güven veren bir sistem hepimizin önceliğidir. Asgari ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine hayır duaları götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 50 dolarlara dikkat! Sahte dolar krizi yeniden patlak verdi

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammında genel beklenti yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 27 bin 630 TL, yüzde 30 zam yapılırsa 28 bin 735 TL olacak.

İşte asgari ücrette zam senaryoları:

ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası