Erdoğan'dan pazarlık öncesi patronlara asgari ücret mesajı: Kefenin cebi yok
Asgari ücret pazarlığının başlamasına 1 gün kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patronlara önemli bir mesaj geldi. "Kefenin cebi yok" diyen Erdoğan, işverenlerin elini taşın altına sokmasını istedi. İşte detaylar...
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.
- Erdoğan, asgari ücret sürecinde TİSK'ten "elini taşın altına koymasını" beklediğini belirtti ve "kefenin cebi yok" ifadesini kullandı.
- Asgari ücret zammı beklentisi yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor.
- Zam senaryolarında yüzde 25 artışla 27.630 TL, yüzde 30 artışla 28.735 TL seviyeleri öne çıkıyor.
Asgari ücrette pazarlık maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Milyonlar çıkacak kararı merakla beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan patronlara kritik bir mesaj geldi.
Bir faiz indirimi daha! Merkez Bankası seriye devam ediyor
"KEFENİN CEBİ YOK"
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 9. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette pazarlık sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Kefenin cebi yok" diyen Erdoğan, TİSK'in elini taşın altına sokmasını istedi.
"ELİNİZİ TAŞIN ALTINA SOKUN"
Erdoğan, "Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir. İşleyen ve güven veren bir sistem hepimizin önceliğidir. Asgari ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine hayır duaları götüreceğiz." ifadelerini kullandı.
50 dolarlara dikkat! Sahte dolar krizi yeniden patlak verdi
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammında genel beklenti yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 27 bin 630 TL, yüzde 30 zam yapılırsa 28 bin 735 TL olacak.
İşte asgari ücrette zam senaryoları:
ZAM ORANI
ZAMLI ASGARİ ÜCRET
|Yüzde 21
|26 BİN 745 TL
|Yüzde 22
|26 BİN 966 TL
|Yüzde 23
|27 BİN 187 TL
|Yüzde 24
|27 BİN 408 TL
|Yüzde 25
|27 BİN 630 TL
|Yüzde 26
|27 BİN 851 TL
|Yüzde 27
|28 BİN 72 TL
|Yüzde 28
|28 BİN 293 TL
|Yüzde 29
|28 BİN 514 TL
|Yüzde 30
|28 BİN 735 TL