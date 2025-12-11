İhlas Haber Ajansı
Yoğun bakımda 11. gün: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan kötü haber
Manisa Şehir Hastanesi'nde 11 gündür yoğun bakımda olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Hastane yönetimi Durbay'ın sağlık durumunun kritik seyrettiğini duyurdu.
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, kanser tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Saka, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir.
Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir" dedi.
