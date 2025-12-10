Asgari ücret zammında pazarlık başlıyor. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirecek. Milyonlar ay sonuna kadar komisyondan çıkacak kararı heyecanla beklerken, zamma ilişkin tahminler de gelmeye devam ediyor.

JP MORGAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ 2026 yılı asgari ücreti için son tahmin dünyanın en büyük bankası olarak bilinen ABD'li JP Morgan'dan geldi.

GEÇTİĞİMİZ YIL NOKTA ATIŞI YAPMIŞTI Geçtiğimiz yıl yüzde 30 zamla asgari ücret 22 bin 104 TL olmuştu. JP Morgan zammı nokta atışı doğru tahmin etmişti.

TÜRKİYE TÜKETİCİ ŞİRKETLERİ 2026 GÖRÜNÜMÜ RAPORUNU YAYIMLADI JPMorgan, Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunu yayımladı. 2025 yılında yavaşlayan gelirler ve marj baskısı nedeniyle reel kazançların ortalama yüzde 20 düştüğü belirtilirken, 2026'da makroekonomik iyileşmeye rağmen tüketici talebinin hala kırılgan olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ Dev bankanın raporunda Türkiye'nin 2026 büyüme tahmini yüzde 4,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranı Türkiye'yi CEE ve EMEA pazarları arasında en hızlı gelişen ülkeler arasında konumlandırıyor.

Bankanın raporunda en dikkat çeken detay ise asgari ücret zammı tahmini oldu.

ZAM TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ Eylül ayının sonundaki raporunda asgari ücret zammı için yüzde 20 tahmininde bulunan banka, bu kez oranı yükseltti.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ JP Morgan'ın 2026 asgari ücret zammı tahmini bu kez yüzde 25 oldu.

JPMorgan, bunun 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olduğunu ve piyasalar için önemli bir katalizör olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? JPMorgan'ın yüzde 25'lik tahmini gerçekleşirse 2026'da net asgari ücret 27 bin 630 TL olacak.

İşte asgari ücrette zam senaryoları: ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

