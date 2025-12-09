Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısında Galatasaray'ı hedef aldı. Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılar, canlı yayın biter bitmez Hacıosmanoğlu'na sosyal medya üzerinden cevap verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. TFF Başkanı, Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu ile yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamalara dair sarı-kırmızılılara yönelik sert sözler sarf etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu

Galatasaray'ın resmi hesapları, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından hemen sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda Galatasaray'dan yapılan "Konsantrasyon" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

DAKİKALAR İÇİNDE 500 BİNİ GEÇTİ

X'te (eski adıyla Twitter) kısa sürede 500 binden fazla görüntülenme alan paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası