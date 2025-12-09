Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturması ikinci dalgasında gözaltına alınan 38 şüpheliden 20'si tutuklandı. Tutuklanan isimler arasaında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray oyuncusu Metehan Baltacı, Konyaspor forması giyen Alassane Ndao ve Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da yer alıyor.

Türk futbolunda bahis depremi yaşanırken; Trendyol Süper Lig'in son haftasında yaşanan tartışmalı hakem kararları da gündemden düşmüyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol günemine dair açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

İbrahim Hacıomsnaoğlu

"ÖYLE SUÇLAR ÖRTBAS EDİLDİ Kİ..."

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hiçbir zaman 'Burada 3 sene daha kalalım' diye düşünmedik. Türk futboluna hizmet etmek için yola çıktık. Herkese eşit mesafede olmak istiyoruz. Bugüne kadar bunu başardık, aynı şekilde devam edeceğiz. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. 'Şu camiaya yakın olalım da biraz daha görevde kalalım' diye düşünmedik. Türk futboluna hizmet edemeyeceğimizi anladığımız zaman burada durmayız. Burada öyle rezil kararlar alındı ki, öyle suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunalrın yegane sorumlusu bu iradesizlikti. Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için, ahlaklı bir Türk futbolu için. Operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası oluşuyor. Bunu da herkes görüyor. Tarihin en şeffaf, en adaletli yönetimiyiz. Tarafsız yaklaşımımız devam edecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz hafta geldiler, görüştük. Mutlu bir şekilde ayrıldık. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Bir pozisyonda sarı kart gösterilmemiş ama oarada isyan etmesi gereken Fenerbahçe. Yerde yatan oyunu nedeniyle atakalrı kesiliyor. Hakem maçın sonucuna etki etmedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIM"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de geçtiğimşz hafta 3-2 sonuçlanan Galatasaray–Samsunspor maçının uzatma dakikasındaki penaltı tartışmasına dair, "Köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" demişti.

