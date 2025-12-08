Bahis soruşturmasında aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

29 İSME TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturmada aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÇAKAR'IN GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahiş soruşturması kapsamında, gözaltına alınan yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakır hakkındaki gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 46 ŞÜPHELİ ŞU ŞEKİLDE:

"Kayserispor futbolcusu Abdulsamet Burak, Sakaryaspor futbolcuları Abdurrahman Bayram, Arda Türken, Yunus Emre Tekoğul, Sivasspor futbolcusu Ahmet Abdullah Çakmak, Amedspor futbolcuları Bartu Kaya, Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir, Pendikspor futbolcusu Emircan Çiçek, Boluspor futbolcuları Ensar Bilir, İsmail Kalburcu, Orkun Özdemir, Çorumspor futbolcusu Eren Karadağ, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk, Göztepe futbolcusu İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız, Manisaspor futbolcusu Kadir Kaan Yurdakul, Samet Karabatak, Fatih Karagümrük futbolcusu Kerem Yusuf Sirkeci, Erzurumspor futbolcusu Muhammed Furkan Özhan, Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender, Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir, Adana Demirspor futbolcusu Yücel Gürol, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve bahis oynattığı kişi Ersen Dikmen, Trabzonspor futbolcusu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Altayspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile eşi Hayriye Arzu Çakar (yurt dışı), Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli (yurt dışı), Ümit Kaya (yurt dışı), Koray Şanlı, Faruk Can Genç, Cenk Sarıtaş, Gamze Neli Kaya, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile alakalı Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao (yurt dışı), Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz (yurt dışı)"

102 FUTBOLCU VE 149 HAKEM CEZA ALMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" yönündeki açıklaması ihbar kabul edilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmda, çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmıştı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil 8 kişi tutuklanmıştı. 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmişti. TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ve yöneticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmiş, çok sayıda futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verilmişti.

