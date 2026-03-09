Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Teknik Direktör Engin Fırat için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Teknik Direktör Engin Fırat için taziye mesajı yayımladı.

Konuyla ilgili TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Lübnan Premier Lig ekiplerinden Nejmeh SC'de teknik direktörlük yapan Engin Fırat'ın Beyrut'tan Türkiye'ye dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye'de Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayseri Erciyesspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük yapan Fırat, Karabükspor'da da sportif direktör olarak görev aldı. Kariyerini yurt dışında sürdüren Engin Fırat, Almanya'nın LR Ahlen, Güney Kore'nin Incheon United FC, İran'ın Saipa FC kulüplerinde yardımcı antrenörlük görevi üstlendi. İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra aynı ülkenin Gostaresh FC ve Saija FC kulüplerinde teknik direktör, ABD'nin Dallas City ile Arnavutluk'un KF Vllaznia kulüplerinde sportif direktör olarak çalıştı. 2019 ile 2020 yılları arasında Moldova, 2021 ile 2024 yılları arasında da Kenya milli takımlarında teknik direktörlük yaptı. Fırat geçen ay Lübnan kulübü Nejmeh SC'de göreve başlamıştı.

Engin Fırat'ın naaşı, yarın Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Beldesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Merhum Engin Fırat'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası