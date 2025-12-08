Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutukluluk istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao ile ilgili iddialar ve ifadesi ortaya çıktı.

Tutukluluk talebiyle hakimliğe sevk edilen Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, hakkında bahis iddialarını verdiği ifadede reddetti.

TOPLAM 3 KUPON

Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ndao, Konyaspor'da futbolcu olduğu dönemde 5.000 TL- 10.000 TL arasında değişen 3 kupon yapmış, 2'sini kaybetmiş ve kazandığı kuponda 22.000 TL kazanmış.(Üçü de aynı maça)

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇINA BAHİS

Haberde, "Kupon yaptığı maçta oyuna girmemiş; bu maçta 18 kişilik geniş kadroda yer almıştır. Bahis oynama şekli olarak rakip takıma ilk yarı sonucu ve maç sonucu olarak bahis yaptığı anlaşılmıştır." denildi.

Alassane Ndao

Oyuncu savunmasında, "Herhangi bir bahis sitesine üye olmadığını ancak Sakhewar Fall isimli takma adı Samba olan isimli kişinin Türkiye’de kendisinin banka kargo ve finansal işlerini yaptığını, bunlardan dolayı tüm telefon şifrelerinin ve bankacılık şifrelerinin Samba isimli şahısta bulunduğunu, Samba isimli kişinin kendi rızası olmadan kendisinin Nesine.com'dan üyelik açtığı ve kendi haberi olmadan Beşiktaş- Konyaspor maçına bahis oynadığını, kendisinin sonradan öğrendiğini, kendisinin bahis oynamadığını, hatta Samba isimli şahıstan Konya CBS aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu, suçsuz olduğunu" beyan etti.

