Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlamak için hazırladığı taslak plana ilişkin konuştu. Zelenskiy "Trump'ın savaşın nasıl sona ermesi gerektiği konusunda Ukrayna'nınkinden farklı "kendi vizyonu" var. Amerikalılar uzlaşma arıyorlar ama konu topraklar olunca hiçbiri yok" dedi. Ukrayna lideri Trump'ın Kiev'den ayrı bir barış vizyonu olduğunu ifade etti.

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya barışını sağlamak üzere sunduğu taslak plan Kiev yönetimi tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy şu açıklamalara yer verdi:

Ukrayna'nın Anayasası, uluslararası hukuk veya ahlaki hukuk uyarınca topraklarından vazgeçme hakkı yoktur.

ABD'nin barış planı 28 maddeden 20 maddeye düşürüldü. Amerikalılar uzlaşma arıyorlar ama konu topraklar olunca hiçbiri yok.

Donald Trump'ın savaşın nasıl sona ermesi gerektiği konusunda Ukrayna'nınkinden farklı "kendi vizyonu" var.

Güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna topraklarının takas edilmesi düşünülmüyor.

Amerikalılar Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam edecek. Bundan para kazanıyorlar ve bu da şu anki politikalarıyla örtüşüyor. 800 milyon dolara ihtiyacımız var.

