Uludağ'da akşam saatlerinde kar yağışı etkini artırdı. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, tatilciler kar sürprizinin tadını çıkardı. Yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Uludağ, yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden olurken jandarma ekipleri, kar lastiği bulunmayan araçların zirveye çıkışına izin vermiyor. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için 24 saat çalışıyor. Özellikle viraj ve eğimli kesimlerde biriken kar, iş makineleriyle temizleniyor.

Meteoroloji günlerdir uyarıyordu: Tatilciler bile bu kadarını beklemiyordu, kara gömüldüler!

Hafta sonunu Uludağ’da geçirmeyi planlayan Bursalılar ise ani kar sürpriziyle karşılaştı. Kartopu oynayan tatilciler, beyaz örtünün tadını çıkarırken yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

SICAKLIK DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Aksungur Köyü’nden zirveye çıkan gençler, ateş yakıp ısınarak kar keyfi yaptı ve deneyimlerini “Harika bir anı oldu” sözleriyle paylaştı.

Bölgede kar yağışının gece boyunca ve önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Uludağ’da sıcaklık 2 derece olarak ölçülürken, gece ve pazartesi günü 0 derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücülere kar lastiği ve zincir uyarısını tekrarlıyor. Karayolları ekipleri, hem oteller bölgesinde hem de yol güzergahında yoğun kar temizleme çalışmaları yürütüyor.



