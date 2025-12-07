Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul’da etkili olan sağanaklar sonrası 8 gün boyunca kuraklık olacağını söylerken Doğu illeri için günlerce sürecek yoğun kar uyarısı yaptı. Kar yağışının yolları kapatabileceğini ifade eden Öztel, sert kış şartlarının İstanbul'a geleceği tarihi de açıkladı.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Habertürk'e yaptığı açıklamada İstanbul ve yurt genelinde etkili olan sağanak yağışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yağış kuvvetliydi. 40-50 mm yağmur 5-6 saatte düştü. İlçeleri olumsuz etkiledi ama su havzalarına çok iyi geldi”

Öztel, salı gününden itibaren Marmara ve İç Anadolu’da 7-8 gün boyunca parçalı bulutlu, güneşli bir hava beklendiğini ifade etti.

DOĞU’DA 4 GÜN SÜRECEK KAR UYARISI

Öztel, İstanbul’da yağmurun sona ereceğini ancak doğu illerinde kar yağışının devam edeceğini vurguladı:

“Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Hakkari ve Şırnak’ta kar çarşamba hatta perşembeye kadar sürecek. Bu hafif bir kar değil, yolları kapatabilir. Dikkat diyoruz.”

Barajlarda beklenen artışın yavaş ilerlediğini belirten Öztel, “Bu kadar yağmur yağdı, sadece %3 mü arttı diyeceğiz. Çünkü ilk yağışlar yeraltındaki akiferleri dolduruyor” ifadelerini kullandı.