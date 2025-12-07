Sağanak bitiyor, kar fırtınası yolda! İstanbul için tarih belli oldu
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul’da etkili olan sağanaklar sonrası 8 gün boyunca kuraklık olacağını söylerken Doğu illeri için günlerce sürecek yoğun kar uyarısı yaptı. Kar yağışının yolları kapatabileceğini ifade eden Öztel, sert kış şartlarının İstanbul'a geleceği tarihi de açıkladı.
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Habertürk'e yaptığı açıklamada İstanbul ve yurt genelinde etkili olan sağanak yağışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Öztel, kısa sürede görülen yoğun yağışın ilçe bazında olumsuzluklara yol açtığını ancak barajlar açısından “çok olumlu” etkiler sağladığını söyledi.
Öztel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Yağış kuvvetliydi. 40-50 mm yağmur 5-6 saatte düştü. İlçeleri olumsuz etkiledi ama su havzalarına çok iyi geldi”
Öztel, İstanbul’da yağmurun gece yarısından sonra etkisini kaybedeceğini vurguladı:
“Gece sürüp zayıflayarak sabaha kalmadan kesmesini bekliyoruz.”
Öztel, salı gününden itibaren Marmara ve İç Anadolu’da 7-8 gün boyunca parçalı bulutlu, güneşli bir hava beklendiğini ifade etti.
Hava sıcaklıklarının düşeceğini kaydeden Öztel, “Montları kalınlaştıracağız galiba” diyerek Ankara’da 8-9 derece görüleceğini söyledi.
DOĞU’DA 4 GÜN SÜRECEK KAR UYARISI
Öztel, İstanbul’da yağmurun sona ereceğini ancak doğu illerinde kar yağışının devam edeceğini vurguladı:
“Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Hakkari ve Şırnak’ta kar çarşamba hatta perşembeye kadar sürecek. Bu hafif bir kar değil, yolları kapatabilir. Dikkat diyoruz.”
Barajlarda beklenen artışın yavaş ilerlediğini belirten Öztel, “Bu kadar yağmur yağdı, sadece %3 mü arttı diyeceğiz. Çünkü ilk yağışlar yeraltındaki akiferleri dolduruyor” ifadelerini kullandı.
“YILBAŞINDA KAR DEĞİL, TERLETECEK BİR HAVA OLABİLİR”
Uzun vadeli tahminlere göre Aralık ayının son haftasına kadar ciddi yağış görünmediğini söyleyen Öztel, yılbaşı için de ilginç bir yorum yaptı:
“Ocak ayının ilk günlerinde kar yok gibi görünüyor. Hatta yılbaşında terleyebilirsiniz. Ama bu uzun vadeli tahmin, değişebilir.”
Öztel, Ocak ayının 10–15’inden itibaren “sert kış şartlarının” etkisini gösterebileceğini de ekledi.