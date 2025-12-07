Tövbe etmenin önemi

İstigfar, insanı her murada ve afiyete kavuşturur. Şifa için; tövbe etmeli, istigfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır.



Tövbe, günah işledikten sonra kalpten tam pişman olup günahı terk etmek ve bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir.

İstiğfar ise, günahın affını istemek, Estağfirullah (Allah’ım beni affet) demektir.

Günahtan hemen sonra şartlarına uygun tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tövbe etmek lazımdır.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki: (Ey mü’minler! Hepiniz, Allahü teâlâya tövbe ediniz! Tövbe etmekle kurtulabilirsiniz) [Nur süresi 31]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Günahınız çok olup göklere ulaşsa, tövbe edince, Allahü teâlâ tövbenizi kabul eder.) [İbni Mace]

(İstiğfara devam eden, her türlü sıkıntı ve üzüntüden uzaklaşır, geçim darlığından kurtulur, ferahlığa çıkar, ummadığı yerden rızka kavuşur.) [Nesai]

(Cuma günü sabah namazından önce, üç kerre istiğfar duâsını, yani (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel kayyûm ve etûbü ileyh) okuyan kimsenin ve anasının ve babasının günahları affolur) [Tergib ve Terhib)

Büyük âlim ve veli İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki:

“Af ve mağfiret için çok yalvarmalıdır. O zaman ve her zaman yüz defa (Estağfirullâhel'azim ellezi lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) demeli ve mânâsını düşünerek söylemelidir! Mânâsı, (Her şeyi yoktan var eden ve her an varlıkta durduran yüce Allahım, günahlarıma istiğfar ediyorum ve sana sığınıyorum) demektir.

Hadisi şerifte buyuruldu ki: “Kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun.”

Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki:

“Dertlerin, belaların gitmesi için, kalp ile istiğfar okumak çok faydalıdır. Çok tecrübe edilmiştir. Ölümden başka her dertten kurtarır. [Eceli gelenin ağrısız sıkıntısız ölmesine yardım eder.] Her sıkıntıdan kurtaracağı, rızkı artıracağı hadis-i şerifte bildirildi.”

“(İstiğfarlardan meşhur olanı, Peygamberimizden haber verilen, (Bir kimse, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî) istiğfar duâsını yirmi beş kere okursa, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kazâ, belâ olmaz)dır. Bunu ayrıca her sabah ve akşam da üç kere okumalıdır. Âlimlerin çoğu, talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsiye etmişler, çok faydasını görmüşlerdir. Bu nimetlere kavuşabilmek için Ehl-i sünnet itikadında olmak ve dinimizin emir ve yasaklarına uymak şarttır. (Mearicülhidaye)

İstigfar, insanı her murada ve afiyete kavuşturur. Şifa için; tövbe etmeli, istigfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Çünkü Allahü teâlâ, istigfar okuyanların imdadına yetişir. (Fevâid-i Osmaniyye)

Tövbe ya Rabbi…

Hata rahına (yoluna) gittiklerime

Bilip ettiklerime,

Bilmeyip ettiklerime

