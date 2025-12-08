En kıymetli galibiyet…

Bütün taraftarlar Göztepe ile Trabzonspor’a gönül verenler gibi olsa, ligimiz çiçek bahçesine döner. İki takım taraftarları İzmir caddelerinde birlikte gösteriler yaptı maç öncesi.

Şampiyonluk kovalayan Trabzonspor ve ligin ikinci grubunun -Samsunspor’la birlikte- en iyi takımı Göztepe’nin kapışması kıran kırana geçti. Sahasında hiç yenilmeyen ev sahibi, 3-4-1-2 ile yine güvenli oyunu seçti.

Trabzonspor ise 4-2-3-1’le gol umutlarını büyük dev adama bırakmıştı. Onuachu kalabalıklar içinde bir iki kafa denemesi yaptı ama…

Faul içeride olmasın?

Tecrübeli Karaoğlan zor maçı kolay götürüyordu ama ilk yarı biterken çaldığı düdük tartışmaya yol açtı. Olaigbe içeride mi düşürüldü dışarıda mı?

Bordo mavililer, Fatih Tekke’nin isteğine uygun olarak, sertliğe sertlikle karşılık verdi. Topa çokça sahip oldu ama doğrusu, Stoilov’un güvenli futbolu karşısında fazla pozisyon üretemedi ilk yarıda.

Muçi’nin mesaisi sürüyor

İlk devrede iki takım da gol umutlarını uzun toplara bağlamıştı. İkinci yarı başlar başlamaz Trabzon yine bir uzun top kullandı. Maçın en iyilerinden Zubkov, son dönemin formda ismi Muçi’yi kaçırdı, o da golü kaçırmadı.

Golden sonra topu hatırlayan Göztepe’nin arka arkaya hücumları maçı tadından yenmez hâle getirdi. Hele bir pozisyon var ki, kaleci yerinde değilken, Trabzonlu üç oyuncu arka arkaya üç şutu çizgiden çıkardı.

Ve atamayana atarlar kuralı yine sahaya geldi, Muçi’nin vuruşuyla… Al sana 2-0.

Janderson’un yerde kalışında Pina oyundan atıldı. Tartışılır. Onana frikiği mükemmel çıkardı, seken topa Anthony Dennis müthiş vurdu ama bu gol ev sahibine puan için yetmedi. Bu golden sonra maç tek kaleye döndü. Tekke, Danilo’yu forvete alıp Onuachu’yu defansa çekti. Ve Göztepe’nin puan umutları direğe takıldı.

Not 1: Kaleci Onana bazen kalede sıkılınca ipe atlayıp cambaz gösterisi yapıyor. Bir gün başı yanmaz umarız.

Not 2: Genç Serdar görevini başarıyla tamamladı.

Not 3: Mustafa Eskihellaç görev adamı olduğunu yine gösterdi.

Not 4: Stoilov daha iyi bilir ama Junior Olaitan ilk 11’de oynayamaz mı?

Maçın adamı: Ernest Muçi

