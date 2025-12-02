Buruk bir puan

Futbol şov ise, dün akşam Fenerbahçe taraftarı şampiyon oldu. Maç öncesi sahanın her yerinde müthiş koreografiler vardı. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor. Taraflı tarafsız herkesi heyecanlandıran bir gösteriydi.

Ama sahadaki Fenerbahçe, en azından ilk yarı itibarıyla bu gösteriye cevap veremedi. Hem de Galatasaray’ın bek bulamadığı ve birçok eksikle Kadıköy’e geldiği bir ortamda…

Kadrolarla ilgili kritikleri bol miktarda dinlediniz, gördünüz. Tedesco santrfor olarak Duran’ı değil yürüyeni (En-Nesyri’yi) seçmişti. Solda Levent’in yerinde Archie Brown vardı.

Okan Buruk ise stoper Sanchez’i sağ beke, Lemina’yı stopere koymuştu. İnsanlık için küçük ama Galatasaray için büyük bir adım olan bu değişiklikle hem Kerem’i hem Archie Brown’u tapulu arazisine sokmadı Davinson Sanchez.

Sıradan maç gibi oynadı

Galatasaray, ligin en zor deplasmanında, nice ayak titreten Avrupa sahalarında top koşturmuş tecrübeli oyuncularıyla, sıradan bir lig maçı oynar havadaydı. Sanchez’i, Abdülkerim’i bile akan oyunda hücuma çıkıyordu.

Maçın ilk şutunu 27’de Sara, maçın ilk golünü aynı dakikada Sane attı. Beceriksizlik ile becerinin iç içe geçtiği bu gol, Fenerbahçe’yi biraz kıpırdattı. Devre biterken Uğurcan’ın kariyerinde zaman zaman yaptığı çocukça hatalardan birini daha gördük. İlk yarıda şutu olmayan ev sahibi, devre biterken beraberliği yakalıyordu ki, Skriniar’ın elle oynadığı -VAR’da- tespit edildi.

Kenarda duran, sahada Duran

İkinci yarıdan çok şey bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Sıradan ve boş bir cümle olarak söylersek, “denk kuvvetlerin mücadelesi” şeklinde geçti koca devre. Ta ki Jhon Duran sahaya girene kadar.

Beşiktaş maçında son anlarda müthiş bir şutla Fenerbahçe’yi hayata bağlayan Kolombiyalı, bu defa Galatasaray’a 2 puan kaybettirip, takımına 1 puan kazandırdı.

Hakem Yasin Kol, basit fauller çaldı. Skriniar’ın Sara’ya basmasını yakalayamadı, kartı atladı. Sarı kart gösterdiği oyuncuların yüzüne bakmaması korkaklıktan olabilir mi?