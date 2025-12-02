AYM’den kanuni faiz düzenlemesine iptal
Anayasa Mahkemesi (AYM) yıllardır tartışma konusu olan kanuni faiz düzenlemesini iptal etti.
- Kararda,anchor faizin enflasyon karşısında alacağı korumadığı belirtildi.
- Kahramanmaraş 3. İdare Mahkemesi, deprem sonrası taşınmaz zararı talebiyle açılan dava kapsamında Yargıtay'a başvurdu.
- İstenen madde, sözleşmede belirtilmemişse faiz oranının yıllık yüzde 12 üzerinden belirlenmesini öngörüyor.
- AHKM kararıyla, kanuni faiz düzenlemesi sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri kapsamında iptal edildi.
- 9 ay sonra yürürlüğe girecek olan iptal kararında, enflasyon karşısında değer kaybını telafi eden mekanizmaların olmadığı belirtildi.
Kararda, kanuni faizin enflasyon karşısında alacağı korumadığı belirtildi. Kahramanmaraş 3. İdare Mahkemesi, deprem sonucunda taşınmazın yıkılması sebebiyle uğranılan zararların tazmini talebiyle açılan davada Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1. maddesinin iptali için AYM’ye başvurdu.
Anayasa mahkemesi karar verdi, alacak hakkı korunacak: Enflasyon karşısında eriyen para hak ihlali
İptali istenen maddede, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hâllerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödemenin yıllık yüzde 12 üzerinden yapılacağını öngörüyor. AYM’ye yapılan başvuru sonucunda söz konusu düzenlemenin anayasanın mülkiyet hakkı ve etkili başvuru hakkı maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldı.
AYM’nin kararı ile kanuni faiz düzenlemesi, ‘sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri’ yönünden iptal edildi. Dokuz ay sonra yürürlüğe girecek iptal kararının gerekçesinde, borcun geç ödenmesi sebebiyle belli bir oranda faiz ödenmesi öngörülmekle birlikte, paranın değerinde oluşacak aşınmayı telafi etmek amacıyla enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğramadan ödenmesini sağlayacak mekanizmaların öngörülmediği kaydedildi.