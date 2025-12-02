Anayasa Mahkemesi (AYM) yıllardır tartışma konusu olan kanuni faiz düzenlemesini iptal etti.

Kararda, kanuni faizin enflasyon karşısında alacağı korumadığı belirtildi. Kahramanmaraş 3. İdare Mahkemesi, deprem sonucunda taşınmazın yıkılması sebebiyle uğranılan zararların tazmini talebiyle açılan davada Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1. maddesinin iptali için AYM’ye başvurdu.

İptali istenen maddede, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hâllerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödemenin yıllık yüzde 12 üzerinden yapılacağını öngörüyor. AYM’ye yapılan başvuru sonucunda söz konusu düzenlemenin anayasanın mülkiyet hakkı ve etkili başvuru hakkı maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldı.

AYM’nin kararı ile kanuni faiz düzenlemesi, ‘sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri’ yönünden iptal edildi. Dokuz ay sonra yürürlüğe girecek iptal kararının gerekçesinde, borcun geç ödenmesi sebebiyle belli bir oranda faiz ödenmesi öngörülmekle birlikte, paranın değerinde oluşacak aşınmayı telafi etmek amacıyla enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğramadan ödenmesini sağlayacak mekanizmaların öngörülmediği kaydedildi.

Editör:TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası