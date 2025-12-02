Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar’ın organizasyonuyla düzenlenen özel bir kahvaltı programında, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov gazeteci ve haber kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Buluşmada, iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konular ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, vakfın kuruluş amacını ve temel ilkelerini anlattı. Konuşmasında, vakfın tüzüğünde belirtilen Türkiye-Azerbaycan dostluğu, iş birliği ve dayanışmasını pekiştirme hedefine vurgu yapan Prof. Dr. Attar, vakfın bugüne dek gerçekleştirdiği projeleri de paylaştı.

Etkinlik boyunca iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî iş birliğinin geldiği son nokta başta olmak üzere, Karabağ’daki son durum, Azerbaycan’ın bölgesel politikaları ve Türk Devletleri Teşkilatı içindeki rolü gibi Azerbaycan’ı ilgilendiren birçok güncel konuya değinildi. Karabağ savaşında Türkiye’nin rolüne vurgu yapan Büyükelçi Memmedov, Karabağ zaferinin aynı zamanda Türkiye’nin zaferi olduğunu söyledi. Memmedov’un basınla buluşması, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ‘Tek Millet, İki Devlet’ şiarının pekişmesine ve medya aracılığıyla doğru bilgi akışının sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Editör:ÖNDER ÇELİK

Haberle İlgili Daha Fazlası