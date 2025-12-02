Türkiye Satranç Federasyonunun 20 yıldır ana sponsorluğunu yürüten Türkiye İş Bankası, yeni yılla birlikte satranç yerine tenise destek verecek.

Banka, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) ana sponsorluğunu üstlendi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, iş birliğiyle başarılı sporcuları açık tenis şampiyonu yapacak bir yolculuğa çıkartmayı hedeflediklerini belirterek, “Çünkü biliyoruz ki bir şampiyon çıkarsa, bu, kartopu etkisi oluşturacak, başarı hikayeleri çoğalacak” dedi.

Tenis sponsorluğunun üç sac ayağı bulunduğunu belirten Aran, “Birincisi; ‘Haydi Tenise’ projesiyle okullarımıza malzeme desteği veriyoruz. Çocuklarımıza ilköğretim sınıflarında tenis raketi, tenis topu, tenis oynayabileceği malzeme sağlıyoruz. İkincisi; çocuklarımızı okullarında bulup keşfedecek, onlara ilk eğitimlerini verecek olan beden eğitimi öğretmenlerimiz için Antrenör Gelişim Programı düzenliyoruz. Üçüncüsü; yeni yeteneklerin keşfedilerek gelişimlerinin destekleneceği, millî takıma seçilmelerine vesile olacak Türkiye İş Bankası Türkiye Tenis Ligi” dedi. Tenis sponsorluğunu 20 yıl devam ettirmeyi hedeflediklerini aktaran Aran, tenise ilk yıl için 1 milyon doların üzerinde bir bütçe ayırdıklarını söyledi. Aran, 20 yıldır Türkiye Satranç Federasyonunun ana sponsorluğunu yürüttüklerini hatırlatarak, Türkiye’nin satrançta dünyada saygın bir noktaya geldiğini, 40 binin üzerinde ilköğretim okulunda satranç sınıfları açtıklarını, bu alanda artık dünya şampiyonu çocuklar çıktığını söyledi ve ekledi: 2025 sonunda sponsorluğumuzu tamamlıyoruz. Ama kalbimiz genç satranç sporcularımızla birlikte atmaya devam edecek.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de İş Bankası ile hayata geçirilen iş birliğinin, Türk tenisinin tabana yayılması, sporcu gelişiminin güçlendirilmesi ve rekabet ortamının yeniden yapılandırılması açısından tarihî bir adım olduğunu kaydetti.

FAİZDE 100-150 BAZ PUAN ARASINDA İNDİRİM ALANI VAR

Hakan Aran, büyüme, faiz ve enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yüzde 3,7’lik üçüncü çeyrek büyümesinin kabul edilebilir bir rakam olduğunu aktaran Aran, 11 Aralık’taki faiz kararını, yarın açıklanacak kasım ayı enflasyonunun belirleyeceğini söyledi. Enflasyonu yüzde 1,3 olarak hesapladıklarını, yüzde 1,3’ün üzerine çıkmayacak bir kasım ayı enflasyonu beklediklerini kaydeden Aran, “Politika faizinde 100-150 baz puan arasında indirim alanı var” diye konuştu.

