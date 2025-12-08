Çilingir yine Muçi!

Kazan, zirveye ortak ol!

Trabzonspor maça bu motivasyonla başladı. Ancak sahada oyundan çok, fauller, çarpışmalar, sertlikler ve bol temas vardı. İki taraf da ortaya oyun koyamıyordu. Duran toplar derseniz dağlara, taşlaraydı...

Trabzonspor’da Serdar ve Ozan Tufan’ın on birde başlaması sürprizdi. Okay ve Bouchouari kulübedeydi.

Göztepe bilinen kadrosuyla başladı, Trabzonspor’a karşı özel bir plânları yoktu.

İlk yarıda top, Trabzonspor’daydı. Ama Göztepe’ye de kontratak şansı vermediler. Tedbir alan taraf ev sahibiydi.

Trabzon’un eksiği çok, az pozisyon buldular. İleride etkili olamadılar. Sol kanat hiç işlemedi. Onuachu’ya top gelmiyordu.

Göztepe; kolay değildi!

Trabzon ikinci yarıya golle girmiş olsa da; Göztepe akın akın gelmeye başlamıştı. Özellikle sağ kanatları etkili oluyordu. Olaigbe daha (70’e kalmadan) erken kenara alınmalıydı.

Maç 2-0 da olsa Göztepe teslim olacak bir rakip değildi. Nitekim öyle de oldu!

1) Onuachu ve Pina’yı Beşiktaş’a karşı cezalı duruma düşürdüler.

2) Frikik sonrası golü ile farkı bire indirdiler. Uzatmalarda direğe takıldılar.

MUÇİ: İkinci yarının başındaki golü, özel yeteneğinin eseriydi, ikinci golü galibiyeti perçinledi. Çocuk, Fatih Tekke’nin elinde bir başka oyuncuya dönüştü.

BATAGOV: Yanındaki oyuncu sürekli değişiyor. (Savic, Okay, Baniya, Serdar) Ama o hiç değişmiyor, yanındakini yadırgamıyor.

HAKEM: Kartları doğruydu, işi hiç VAR’a bırakmadı. Hatası, Onana’ya sarı gösterdi. Atilla Karaoğlan sırtını döndüğü için kalecinin alkışlamasını göremedi. Görse atar mıydı! Bilinmez!

Maçın adamı: Ernst Muçi

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...