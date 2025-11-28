52 milyar dolar ne demek, hiç düşündünüz mü?

Rakamı, TFF Başkanı'nın ağzından canlı yayında duyduk! Yasal bahisten yurt dışına giden para; geçen yıl 52 milyar dolar!

Bu rakamın büyüklüğünü anlayabilmek için birkaç örnek vermek istiyorum.

1) Çin otomobil markasının Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapacağı haberi herkesi heyecanlandırıyor. Piyasalar moral buluyor.

2) 6 Şubat depremlerinin ülkeye ekonomik maliyetinin 104 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Yani biz yasa dışı bahisten iki yılda bir "6 Şubat depremleri" kadar mali kaybımız var.

3) Millî Eğitim Bakanlığının 2025 bütçesi 51,5 milyar dolar!

4) Millî Savunma Bakanlığının 2025 bütçesi 14,77 milyar dolar!

5) Süper Lig kulüplerinin toplam borcu 2 milyar dolar civarında!

6) TOKİ, 52 milyar dolara ortalama 735 bin adet konut üretebilirdi. Son 500 bin konut kampanyası, "yüzyılın konut projesi" olarak duyuruldu.

Bu işin mali yükü ürkütücü! İhmale gelecek ya da hafife alınacak bir konu değil! Bıçak kemiğe dayanmış!

Aileler, ocaklar sönüyor. İntiharlar, cinayetler... Tablo korkunç!

MHK, VAR'dan bu kadar anlıyor!

Cihan Aydın, ligde ilk 12 haftada bir tane VAR görevi alamamış!

Demek ki; MHK, Cihan Aydın'ı bu konuda yetersiz görüyor! Çok güvenmiyor!

Hayatında Süper Lig yüzü görmemiş hakemlere VAR'da daha çok şans veriyorlar.

Başakşehir-Trabzonspor maçında Cihan Aydın VAR odasındaydı.

Üç müdahalesi de yüzde yüz doğruydu! TFF'yi, MHK'yı, hakemi, herkesi kurtardı.

Karışmayan bir VAR olsaydı; TFF'nin başı çok ağrırdı. İki kulüp de hakem konusunda malum, çok hassaslar!

Ümit ederim ki; Riva'dakiler, MHK'nın VAR tercihleri konusundaki acizliğinin farkındadırlar, en azından şu örnek yetmez mi?

Bu arada hakem kadrosu ile VAR kadrosunu ayırma gibi parlak bir fikri (!) dayatan Kulüpler Birliği'ni de hatırlatmadan geçmeyelim.

Hakem ve yardımcısı acaba ne düşündüler?

G.Saray-G.Birliği maçı; hakem Ozan Ergün, kıdemli yardımcı hakem Furkan Ürün. G.Saray 3-2 önde, son dakikalar oynanıyor!

G.Birliği atağa çıkmış, hakem faul derken, yardımcı hakem de ofsayt bayrağını çekti.

Bariz gol şansı, penaltı dâhil her şeyin yaşanabileceği bir pozisyon. Haftaya derbi var, cezalı oyuncu olabilir.

Hakem faulden vazgeçti, ofsaytta karar kıldı, işi sağlama aldı!

Ya ihaleyi yardımcısına bıraktı ya da oyun kurallarını bilmiyor. Kurallara göre daha ağır ihlalin atışı ile oyun başlar. Yani serbest vuruşla!

Aceleleri neydi? Atağın tamamlanması neden beklenmedi? Kimse anlayamadı.

Elin oğlu, orta sahadan kartını havaya kaldırmıyor!

Bizim hakemler, Slovenyalı hakem Slavko Vincic'ten çok şey öğrenmişlerdi ya (!). Faydalı olmuştu.

Acaba bizimkiler, Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını da izliyorlar mı?

Yabancı hakemler kulübenin önüne kadar gelip, kartı gösteriyorlar. Kartın kime çıktığını net anlıyoruz.

Bizimkiler orta sahadan kartı havaya kaldırıyor. "Kim gördü kartı?" diye problem çözdürüyorlar herkese...

"Derbiyi kim yönetir" dediklerinde!

F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi için üç ihtimal vardı.

1) Ortak akıl ve makul olanı; Atilla Karaoğlan'dı. Ali Şansalan ve Cihan Aydın performans olarak olurdu, ancak F.Bahçe istemezdi.

2) Mevcut MHK'nın geçmiş verilerine bakarsak; Adnan Deniz Kayatepe "cuk" oturuyordu. Tıpkı Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Ozan Ergün, Ali Yılmaz örnekleri gibi.

3) Yasin Kol atandı. Demek ki; son sözü söyleyenin dediği olmuş.

Bu arada tam üç defa monitöre çağrılan Halil Umut Meler'in bu hafta maçı var.