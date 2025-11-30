Fatih Tekke çaktırmasa da...

F.Bahçe-G.Saray derbisinin berabere bitmesi ya da F.Bahçe’nin kazanması hâlinde Trabzonspor için lig artık çok başka şey ifade edecek.

Trabzonspor’da en azından bu sebeple motivasyonun çok yüksek olmasını bekliyorduk. Ancak çok tutuk başladılar.

Çağdaş Atan, geçen hafta puan kaybetmiş olsalar da o maçın istatistiklerine güveniyordu. Muleka’yı sağ kanada çekmiş, stopere genç Utku’yu koymuş ve ileride de zaman zaman üçlü bir hücum hattı düşünmüştü.

Bu düşünce; ilk yarıda işlemiş olsa da ikinci yarıda iflas etti.

Konyaspor maça pozisyonlarla başladı. Kalabalık geliyorlardı.

Onana’yı bulan şut sayısı fazlaydı. Sağbek Andzouana, olmadık bir topa yetişti ve şutu Okay’a çarparak ağlarla buluştu.

Konyaspor çözüldü!

Trabzonspor ikinci yarıya müthiş bir arzu ve istekle başladı. Konyaspor da o kadar etkisizdi.

Oulai’nin enerjisi, Onuachu’ya, Muçi’ye yansıdı. Oyunu Konyaspor yarı sahasına tamamen yıktılar. Öyle ki; atılan goller dışında da pozisyon üstüne pozisyon buluyorlardı. Mustafa ve Pina kanatları çıkarmıyordu.

Maçtan notlarım şunlar!

FATİH TEKKE: Okay’a güveni tam, stoper oynatmakta kararlı. Kadroyu çok ekonomik ve homojen kullanıyor.

MUÇİ: Geçen haftaki iki golü, bu hafta takımına önce penaltı kazandırması, arkasından müthiş bir frikik golü; oyuncuya çok başka bir kimlik kazandırdı.

HAKEM ALPER AKARSU: Kaleci Bahadır’ın Muçi’ye müdahalesi VAR’a kalmamalıydı. Saha içinde verilmesi gereken bir karardı.

Maçın adamı: Ernest Muçi

