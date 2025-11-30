Antalyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman canlı yayınlanacak merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında heyecan, Akdeniz’de oynanacak kritik karşılaşmayla zirveye çıkıyor. Ligde yükseliş arayan Antalyaspor ile son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Göztepe puan mücadelesi için sahaya çıkacak.

Antalyaspor ile Göztepe bugüne kadar resmi maçlarda 37 kez karşı karşıya geldi. Geçmiş randevularda kırmızı-beyazlılar 13 kez gülen taraf olurken, Göztepe 10 maçta üstünlük sağladı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Bu akşamki karşılaşma rekabetin 38. buluşması olarak kayıtlara geçecek.

Antalyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11 belli oldu!

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?



Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Antalyaspor - Göztepe karşılaşması, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda futbolseverlerle bulyuşacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen izleyiciler Antalyaspor - Göztepe maçını beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Antalyaspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak açıklandı.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU



Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Abdülkadir, Storm, Safouri, Boli



Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Ruan, Cherni, Efkan, Miroshi, Dennis, Juan, Janderson

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?



Antalyaspor - Göztepe maçında düdüğü Adnan Deniz Kayatepe çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerinde Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yer alırken, maçın dördüncü hakemi Burak Demirkıran olacak.

