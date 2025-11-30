Bugün maç var mı? 30 Kasım Pazar maç programı araştırılıyor
Futbol heyecanı bugün de kaldığı yerden devam ediyor. 30 Kasım Pazar günü için maç programı merak edilip araştırılıyor.
Bugün kimin maçı var? sorusu günün en çok sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig maçlar sürüyor. Bugün Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
13:30 Sivasspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:00 24 Erzincanspor - İnegölspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
14:15 PSV - Volendam Hollanda Eredivisie S Sport Plus
14:30 Lecce - Torino İtalya Serie A S Sport 2
15:00 Crystal Palace - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
15:00 Hibernian - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
15:30 Elversberg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor
15:30 Qabala - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:00 Real Sociedad - Villarreal İspanya La Liga S Sport
16:30 SC Telstar - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus
17:00 Antalyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Strasbourg - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
17:00 Pisa - Inter İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Ankaragücü - Beykoz Anadolu TFF 2. Lig Sıfır TV
17:00 52 Orduspor - Giresunspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
17:00 Balıkesirspor - Uşakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
17:00 İzmir Çoruhlu FK - Afyonspor TFF 3. Lig Bi Kanal
17:05 Aston Villa - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
17:05 Nottingham Forest - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
17:05 West Ham - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:30 Hamburg - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:15 Sevilla - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
19:15 Angers - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
19:15 Le Havre - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 2
19:15 Lorient - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:30 Eintracht Frankfurt - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
19:30 Chelsea - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Atalanta - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2
20:30 Celta Vigo - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus
21:30 Freiburg - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus
22:00 Corinthians - Botafogo RJ Brezilya Serie A Spor Smart
22:45 Lyon - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
22:45 Roma - Napoli İtalya Serie A S Sport 2S Sport Plus
23:00 Girona - Real Madrid İspanya La Liga S Sport
23:30 Porto - Estoril Portekiz Liga NOS S Sport Plus