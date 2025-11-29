TFF 1'inci Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollarını ayırdı. 34 yaşındaki futbolcu, 2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alper Potuk ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

"KENDİ KARARIMLA AYRILDIM"

Alper Potuk ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Keçiörengücü'nden kendi isteğimle ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana destek veren başkanımıza, sportif direktörümüze, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara Keçiörengücü'ne sezonun geri kalanında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrılık açıklandı: Alper Potuk'un Keçiörengücü macerası 5 maç sürdü

5 MAÇTA 160 DAKİKA SÜRE ALDI

Alper Potuk, yaz transfer döneminde imza attığı Başkent ekibi ile TFF 1'inci Lig'de 4 maç (74 dakika) ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta (86 dakika) forma giydi.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası