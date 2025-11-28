TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor'un yaz transfer döneminde Brezilya 2'nci Lig ekibi America MG'den kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Luan Campos, geçtiğimiz günlerde izinsiz şekilde takımdan ayrıldı. Bu olay, 2009 yılında benzer şekilde şehri terk eden Yannick Kamanan’ı akıllara getirdi. Tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Fransız futbolcu, "Sivas’ın New York olmadığı açık. Burada zamanın dışındayız. 1850’ler gibi bir şey" demişti.

Sivasspor'da Luan Campos, sözleşmesi devam etmesine rağmen kimseye bilgi vermeden şehri terk etti. Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddia edilen, "Aklımı yitireceğim" mesajı şehirde tepkilere neden oldu. Cambos'un ayrılığı, Sivas'ta 16 yıl önce yaşanan Yannick Kamanan krizini akıllara getirdi.

'İKİ AYDIR MAAŞ ALAMIYORUM' İDDİASI

Şehirde oluşan tepkiler üzerine Campos, yeni paylaşımlar yaparak, Sivas’ı sevdiğini ancak kulüpten iki ay boyunca alacaklarını tahsil edemediği için ayrılık kararı aldığını belirtti. Çocuklarının Sivasspor formalı fotoğraflarını paylaşan Campos, TFF 1'inci Lig'de mücadele eden kulüpten yapılan açıklamada ise futbolcunun maaş alamadığı iddiası yalanlandı.

Luan Campos ailesiyle birlikte Sivas'ı terk etti

"ELBET BİR GÜN PARASI ÖDENİRDİ"

Campos’un adeta kaçarcasına Sivas’tan ayrılması, kırmızı-beyazlı ekibin taraftarının tepkisini çekti. Selim Enes Yılmaz, "Para alamadığı için gittiği söyleniyor ama bunun bir bahane olduğun düşünüyorum. Elbet bir gün parası ödenirdi, kaçmasına gerek yoktu. Futbolcunun aleyhinde paylaşımlar yapmışlar ama böyle bir durum yok. Futbolcunun aleyhinde yapılan paylaşımlardan sonra futbolcu, çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirerek paylaşım yaptı. Bu durum da beni mutlu etti" dedi.

"SOĞUĞA DAYANAMAMIŞTIR"

Futbolcunun Sivas’ın soğuğuna dayanamadığı için kaçmış olabileceğini belirten Akın Aslan isimli taraftar, "Ben bu ayrılığın Sivas’ın soğuğuna dayanamadığı için olduğunu düşünüyorum. Gittikten sonra çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip, paylaşması bizi mutlu etti. Ancak kaçıp gitmesi hoş bir davranış olmadı" ifadelerini kullandı.

Sivassporlu taraftarlar, şehirden ayrılan Laun Compos'a tepkili

"PARASINI ALAMIYOPRSA MECBUR GİDECEK"

Tacettin Kılıç, futbolcunun şehri terk etmesini 'nankörlük' olarak yorumladı. Lütfi Civelek ise "Parasını alamıyorsa mecbur gidecek. Futbolcu gittikten sonra yalan yanlış yorumlar ve paylaşımlar yapmışlar. Bence bu durum çok yanlış. Çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip paylaşım yapınca mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"SAVAŞTAN DEĞİL, SİVAS'TAN KAÇTI"

Şahin Erdoğan, geçtiğimiz sezon Ukrayna’da forma giyen futbolcu için, "Savaştan değil, Sivas'tan kaçtı" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, çocuklarının Sivasspor formalı fotoğrafını paylaştı

"SİVAS'IN NEW YORK OLMADIĞI KESİN"

Fransız futbolcu Yannick Kamanan, 2009 yılında tek taraflı olarak sözleşmesini feshederek, benzer şekilde şehri terk etmiş, "Sivas’ın New York olmadığı açık. Burada zamanın dışındayız. 1850’ler gibi bir şey" açıklamasını yapmıştı.

Yannick Kamanan

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası