Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Sivaspor'un yıldızı Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu! Al Sharjah FC, Rej Manaj'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'de istediği gibi geçirmeyen ve bu sene 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor'da yaprak dökümü yaşanıyor. 2023-2024 sezonundan itibaren Sivasspor forması giyen 28 yaşındaki Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu.

MANAJ BAE YOLCUSU

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Sharjah Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sivasspor formasıyla toplam 63 müsabada görev yapan Arnavut santrfor, 34 kez rakip fileleri havalandırırken 8 de asist yaptı.