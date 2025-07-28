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Sessiz tehlike yine can aldı! Sivas'ta bilanço 12'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sessiz tehlike yine can aldı! Sivas&#039;ta bilanço 12&#039;ye yükseldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta kene ısırması nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece yaz aylarında artış gösteren kene vakalarında kentteki can kaybı 12’ye yükseldi.

Yaz ayları ile birlikte artan kene vakaları korkutmaya devam ediyor. Özellikle sıcaklıkların zirve yaptığı doğu illerinde ölümle sonuçlanan vakalar, bilançoyu artıyor. Son haber ise Sivas'tan geldi.

SİVAS'TA BİLANÇO 12'YE YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre; Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı A.Y. ile birlikte 12’ye yükseldi.

Sessiz tehlike yine can aldı! Sivas'ta bilanço 12'ye yükseldi - 1. Resim

KENE İLE KARŞILAŞINCA NE YAPILMALI?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Bostancı, keneyle karşılaşan vatandaşların ne yapması gerektiğini anlattı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bostancı, şu ifadeleri kullandı: "Kene ile karşılaşıldığında öncelikle panik yapılmamalı ve kene asla patlatılmamalıdır. Keneyi kendi başına çıkarmaya çalışmak yerine mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonraki 10 gün boyunca yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtiler dikkatle izlenmeli; bu tür şikayetler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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