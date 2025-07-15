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Kene korkusundan gidemiyorlar! Doğanın gözleri sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kene korkusundan gidemiyorlar! Doğanın gözleri sessizliğe büründü
Kene, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Karagöl, Sivas, Doğa, Turistler, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'taki Ağgöl ve Karagöl, artan kene popülasyonu sonucu boş kaldı. 'Doğanın gözleri' adı da verilen ve yaz aylarında ziyaretçileri ağırlayan göller, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yüzünden sessizliğe büründü.

Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta Ağgöl ve Karagöl, her mevsim farklı güzelliği ile kartpostallık görüntüler sunuyor. Yeşil ve turkuaz renkleri ile ilgi çeken göller, insan gözüne benzetildiği için doğanın gözleri olarak adlandırılıyor.

Kış aylarında donan ve yağan kar ile eşsiz bir güzellik sunan göller, nazar boncuğuna da benzetiliyor.

Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan göller, bu yıl artan kene popülasyonu sonrası sessizliğe büründü. Kırsal alanda artan kene sayısı ve yaşanan ölümler sonucu boş kalan göller dron ile havadan görüntülendi.

"İNSANLAR BURAYA GELMEYE KORKAR HALE GELDİ"

Canova göllerine sıklıkla gittiğini ifade eden bir ziyaretçi, "Her yaz buraya geliyorum doğayla iç içe oluyorum. Bu göller huzur veriyor, beni mutlu ediyor. Buradaki göller insan gözünü andırıyor. Yazın buraya geldiğimde burada çok fazla insan oluyordu ama artan kene popülasyonu ve kene ölümlerinden dolayı insanlar buraya gelmeye, bu doğal güzelliği görmeye korkar hale geldi. Kene yerli ve yabancı turistleri etkiledi buraya gelmiyorlar" dedi.

Kene korkusundan gidemiyorlar! Doğanın gözleri sessizliğe büründü - 1. Resim

Kene korkusundan gidemiyorlar! Doğanın gözleri sessizliğe büründü - 2. Resim

Kene korkusundan gidemiyorlar! Doğanın gözleri sessizliğe büründü - 3. Resim

Kene korkusundan gidemiyorlar! Doğanın gözleri sessizliğe büründü - 4. Resim

Kene korkusundan gidemiyorlar! Doğanın gözleri sessizliğe büründü - 5. Resim

Kene korkusundan gidemiyorlar! Doğanın gözleri sessizliğe büründü - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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