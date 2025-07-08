Saklı güzellik görenleri hayran bıraktı! Maldivleri aratmayan baraj gölü yeni gezi rotası oldu

Dicle Baraj Gölü'nün Ergani ilçesinde oluşturduğu adacıklar, bölgeye "Diyarbakır'ın Maldivleri" dedirtti. Dronla görüntülenen gölün etrafı yaz sıcaklarından kurtulmak isteyenlerin yeni adresi oldu. Kefrun Kalesi, Timsah Kanyonu ve Selman Piknik Alanı bölgenin keşfedilmeyi bekleyen saklı güzellikleri arasında yer alıyor. İşte görenlerin içini ferahlatan, Diyarbakırlıların yeni gezi rotası...

Diyarbakır'ın Maldivleri olarak bilinen Dicle Baraj Gölü'nün Ergani ilçesinde oluşturduğu adacıklar, dronla görüntülendi.

Şehirde sıcak hava, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar, sıcak havanın etkisinden kurtulup nefes almak için kırsalda bulunan doğal güzellikleri keşfedip değerlendiriyor.

Ergani ilçesinin kırsal Yoncalı Mahallesi Dicle Baraj Gölü'ndeki adacıklar da vatandaşlar arasında Maldivlere benzetilip isimlendiriliyor. Havadan görüntülenen manzara, suyun berraklığı dikkat çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Tuncay Mengi, burada doğup büyüdüğünü belirterek, "Köyümüz doğal güzelliğiyle anılıyordu. Diyarbakır'da hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaşımız buraya pikniğe geliyor. Türkiye'nin Maldivleri olabilir" dedi.

TİMSAH KANYONU

Diyarbakır merkeze 62 kilometre uzaklıkta bulunan Dicle ilçesinin kırsal Taşağıl Mahallesi sınırları içerisindeki şekli ile timsahı anımsatan kanyon, doğal güzelliği ve ilginç kaya oluşumlarıyla dikkati çekiyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, meşe ağaçlarının arasından geçerek yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından doğa harikası kanyonu görme fırsatı buluyor.

Kanyon, son dönemlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.

KEFRUN KALESİ

Diyarbakır merkeze 170 kilometre uzaklıkta bulunan Kulp ilçesinin kırsal Konuklu Mahallesi'nde yer alan, ismini kaya oluşumlarından alan ve yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip olan Kefrun Kalesi, bölgeye gidenlerin en çok ziyaret ettiği doğal güzelliklerden biri haline geldi.

Konuklu Mahallesi'ne araçla giden ve kısa yürüyüşün ardından kaleye ulaşan ziyaretçiler, kale üzerinde doğa harikası manzarayı izleme fırsatı buluyor.

SELMAN PİKNİK ALANI

Kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Eğil ilçesinin kırsal Selman köyü sınırlarında yer alan piknik alanı, genellikle şehir ortamından uzaklaşmak ve piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir yer.

Dicle Baraj Gölü güzergahında yer alan bölge, özellikle kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

"GÜVENLİK PROBLEMİ KALMADI, YENİ YERLER KEŞFEDİLİYOR"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, Diyarbakır'ın kültür, inanç ve doğa turizmi açısından çok önemli kent olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın 10 bin yıllık kesintisiz yaşamıyla dünyada şu anda en eski ikinci kent konumunda olduğunu ifade eden Yıldız, Kulp ilçesinin eski yerleşim yerindeki tarihi Kefrun Kalesi'nin özellikle son yıllarda parlayan yıldız konumuna geldiğini belirtti.

Kalenin yaklaşık 5 bin yıllık tarihe sahip olduğunu anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Kale, doğal kayalık üzerine oturtulmuş. Tarihi özelliği yanında doğal özellikleri bakımından da çok önemli. Kale, son yıllarda özellikle doğa turizmi açısından ziyaretçilerin çok dikkatini çekiyor. Özellikle nisan, mayıs aylarında eşsiz manzarası var. Son yıllarda özellikle gelişen bir turizm var. Bununla beraber turistlere hizmet etme kalitesi de giderek artıyor. Güvenlik problemleri kalmayınca yeni yerleri keşfetme giderek artıyor. Yaylalarda, yüksek dağlık kesimlerde halen keşfedilmemiş yerler ön planda. Bu yerler yavaş yavaş keşfediliyor. Turizm geliştikçe, bölgede huzur arttıkça bu yerler daha çok ilgi görecek."

"KIRSALDAKİ DOĞAL GÜZELLİKLER İLGİ GÖRÜYOR"

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya da Diyarbakır'ın son dönemlerde doğa turizmiyle de ön plana çıktığını belirtti.

İnsanlarda artık yeni yerler keşfetme isteğinin oluştuğunu anlatan Kaya, son dönemde kentte doğa turizminin gelişmeye başladığını söyledi.

Kaya, insanların kamp yapıp serinleyeceği, güzel manzara izleyeceği yerler aradığını vurgulayarak, "Bu nedenle kırsaldaki doğal güzellikler ilgi görüyor. İnsanlar yeni heyecan arıyor. Diyarbakır da bu heyecanları karşılayabilecek kapasiteye sahip bir kent. Sadece kent merkezi değil, ilçeleri de ziyaretçi çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BURAYI SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK, BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİĞİ VARMIŞ"

Kırsal Taşağıl köyü sakinlerinden Önder Ergüner ise Timsah Kanyonu'nun son zamanlarda ilgi görmeye başladığını söyledi.

Ziyaretçilerin bölgenin tanıtımına katkı sunduğunu belirten Ergüner, "Timsah Kanyonu, son zamanlarda sosyal medyada paylaşımlardan dolayı ilgi görüyor. Gün geçtikçe insanlar daha da çok buraya gelmeye başladı. Yol sıkıntısı var. Yolu yapılsa daha rahatlıkla ulaşım sağlanabilir." dedi.

Ziyaretçilerden Zeynep Korkmaz ise Diyarbakır'da çok güzel yerlerin bulunduğunu, bunlardan birinin de Timsah Kanyonu olduğunu dile getirdi.

Korkmaz, "Burayı sosyal medyada gördük, büyüleyici güzelliği varmış. Çok beğendim. Herkese mutlaka gelmelerini öneririm. Aslında çok zorlayıcı bir yolu yok. Biraz patika inmemiz gerekiyor. Bizi çok zorlamadı. Gelenleri de çok zorlayacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Burhan Erdem de gördüğü manzaradan çok etkilendiğini anlatarak, "Yöreyi sosyal medyada gördük. Biz de görmek istedik. Düşündüğümden daha güzel." ifadesini kullandı.

HAYRAN BIRAKAN FOTOĞRAFLAR