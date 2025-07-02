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Ünlü göl kurumaya başladı, görenler tanıyamadı! İşte Kalp Gölü'nün son hali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bitlis, Tatvan, Kuraklık, İklim Değişikliği, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda bulunan ünlü Kalp Gölü, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kurumaya başlayan gölün kalp şekli bozuldu.

Nemrut Kalderası içerisindeki göllerden biri olan ve şeklinden dolayı "Kalp Gölü" olarak adlandırılan göl, ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.

Gölün büyük bir bölümü kururken, havadan dronla çekilen görüntüler su seviyesindeki düşüşü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Nemrut Kalderası zirvesindeki Kalp Gölü, yaşanan aşırı sıcaklık ve yağış yetersizliği sebebiyle önemli ölçüde su kaybetti.

Ünlü göl kurumaya başladı, görenler tanıyamadı! İşte Kalp Gölü'nün son hali - 1. Resim

CİDDİ BİR KÜÇÜLME

Gölün karakteristik kalp şekli neredeyse tamamen kaybolurken, suyun çekildiği alanların bir bölümünde yeşeren otlar, çatlamış topraklar ve kurumuş zemin gözlemlendi.

Gölü ziyarete gelen vatandaşlar da duruma dikkat çekerek, önceki yıllara kıyasla göl seviyesinde ciddi bir küçülme yaşandığını belirtti.

Ziyaretçilerden bazıları, geçen yıl aynı dönemde gölün tamamen dolu olduğunu, şimdi ise suyun neredeyse yarıdan fazlasının çekildiğini ifade etti.

Ünlü göl kurumaya başladı, görenler tanıyamadı! İşte Kalp Gölü'nün son hali - 2. Resim
Kalp Gölü - 2022 

Dronla çekilen görüntülerde göl yatağının büyük bölümünün kuruduğu, su seviyesinin oldukça gerilediği net bir şekilde görülürken, uzmanlar ise Kalp Gölü gibi hassas ekosistemlerin iklim değişikliği ve insan kaynaklı etkilerden kolayca etkilendiğine dikkat çekti.

Ünlü göl kurumaya başladı, görenler tanıyamadı! İşte Kalp Gölü'nün son hali - 3. Resim

Ünlü göl kurumaya başladı, görenler tanıyamadı! İşte Kalp Gölü'nün son hali - 4. Resim

Ünlü göl kurumaya başladı, görenler tanıyamadı! İşte Kalp Gölü'nün son hali - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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