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Haberler > Yaşam > Akın akın bu göçü izlemeye gittiler! Van Gölü'ne uçarak giden balıklar görenleri mest etti

Akın akın bu göçü izlemeye gittiler! Van Gölü'ne uçarak giden balıklar görenleri mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Erciş ilçesindeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen balıklar yoğun ilgi görüyor. İnsanlar karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçen balıkları görmek için akın akın izlemeye gitti.

Erciş'te sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen yüzlerce kişi, balık bendindeki mesire alanlarına akın etti.

Hem piknik yapan hem de Van Gölü’nden tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçmeye çalışan balıkların göçünü izleyen vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Akın akın bu göçü izlemeye gittiler! Van Gölü'ne uçarak giden balıklar görenleri mest etti - 1. Resim

"HERKESİ BU GÖRSEL GÜZELLİĞİ GÖRMEYE BEKLİYORUZ"

İnci kefali balık göçünü izlemeye gelen Harun Altunkaynak isimli vatandaş, "İnci kefali göçü başladı. Biz de bu vesileyle bu göçü görmek için buraya geldik. Gördüğümüz kadarıyla balıklar yoğun bir şekilde göç etmeye başladı. Bundan en fazla faydalanan gördüğünüz gibi martılardır. Yerli yabancı herkesi bu görsel güzelliği görmeye bekliyoruz" dedi.

Akın akın bu göçü izlemeye gittiler! Van Gölü'ne uçarak giden balıklar görenleri mest etti - 2. Resim

Akın akın bu göçü izlemeye gittiler! Van Gölü'ne uçarak giden balıklar görenleri mest etti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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