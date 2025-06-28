Meşhur Mavi Göl artık 'çamur gölü' oldu! Islah çalışması bu sefer tutmadı...

Giresun’daki Mavi Göl, dere ıslah çalışmaları nedeniyle doğal turkuaz rengini kaybederek çamurlu hale geldi. Bu durum hem ziyaretçilerin tepkisine hem de bölge turizmcilerinin gelir kaybı endişesine yol açtı.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve görenleri mest eden turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl, bu yıl zamansız yapılan dere ıslah çalışmaları nedeniyle eski görünümünü kaybetti.

ÇAMUR VE TORTU GÖLE KARIŞTI

Sodalı suyun geçtiği dere yatağında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında suyun doğal akışı bozuldu, çamur ve tortu göle karıştı.

Bu durum, bölgenin simgesi haline gelen Mavi Göl'ün berrak suyunun bulanmasına ve doğal rengini kaybetmesine neden oldu.

ZİYARETÇİLER TEPKİLİ: "BİLGİ VERİLSEYDİ GELMEZDİK"

Yaşanan değişim, özellikle sosyal medya aracılığıyla Mavi Göl'ü merak edip kilometrelerce yol kat ederek bölgeye gelen ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen turistler duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Keşke bu çalışmaların yapılacağına dair bir bilgilendirme olsaydı. Biz buraya büyük beklentilerle geldik, zaman ve para harcadık. ancak karşımızda ne yazık ki o meşhur mavi göl değil, çamur gölü bulduk. Sezonun tam da açıldığı bir dönemde bu tür bir çalışmanın yapılmasını doğru bulmuyoruz.

BÖLGE TURİZMİNE BÜYÜK DARBE

Doğal güzelliğiyle bölge turizmine önemli katkı sağlayan Mavi Göl'de yaşanan bu durum, turizmciler ve esnaf arasında da endişeye yol açtı. Her yıl sezon boyunca özellikle hafta sonları dolup taşan park alanında bu yıl beklenen yoğunluk yaşanmazken, işletme sahipleri de gelir kaybından dertli. Yetkililerden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.