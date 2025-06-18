Giresun'da yürek yakan kaza! Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Giresun'da feci bir kaza meydana geldi.
GİRESUN'DA KORKUNÇ KAZA
Alınan bilgiye göre, Akköy köyünde, Mehmet Çağlar’ın (72) kullandığı 34 FNT 19 plakalı otomobil, köy yolunda kontrolden çıkarak yol dışına savruldu. Çağlar olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Bahattin Ç. hafif yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, jandarma olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, özellikle köy yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş