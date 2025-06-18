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Dünyanın en büyük savaş gemisi Orta Doğu'yu izleyecek! Doğu Akdeniz'de ABD güç gösterisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'den Orta Doğu'ya yönelik gündeme bomba gibi düşen bir hamle geldi. Dünyanın en büyük savaş gemisi olarak bilinen USS Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu, gelecek hafta Orta Doğu’ya yakın Avrupa bölgesine konuşlandırılacak. USS Ford uçak gemisi grubu, bölgede bulunan üçüncü Amerikan uçak gemisi olacak.

İsrail-İran çatışmaları tüm şiddetiyle sürerken, ABD tarafından gelen kritik gelişme gündeme bomba gibi düştü.

CNN'in bir ABD’li yetkiliye ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberine göre, dünyanın en büyük savaş gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nun gelecek hafta Avrupa’ya, Orta Doğu’ya yakın bir bölgeye konuşlandırılması bekleniyor.

Bu adımla, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sürdüğü bölgeye yakın konumda bulunan üçüncü ABD uçak gemisi görev yapacak.

Dünyanın en büyük savaş gemisi Orta Doğu'yu izleyecek! Doğu Akdeniz'de ABD güç gösterisi - 1. Resim

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ YOLA ÇIKTI

USS Ford’un Avrupa Komutanlığı (EUCOM) görev sahasına konuşlandırılması planı aslında geçen yılın sonlarından bu yana ajandada yer alıyordu. Ancak mevcut durumda, geminin Doğu Akdeniz’e, yani İsrail yakınlarına yönlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan, CNN’in aktardığına göre, başka bir uçak gemisi de Orta Doğu’ya doğru yola çıktı ve bu gemi ya bölgede görev yapan USS Carl Vinson’a katılacak ya da onun yerini alacak.

Dünyanın en büyük savaş gemisi Orta Doğu'yu izleyecek! Doğu Akdeniz'de ABD güç gösterisi - 2. Resim

ABD ordusu, uçak gemilerini küresel kriz anlarında güç gösterisi yapmak ve caydırıcılık sağlamak amacıyla kullanıyor. Bu gemiler, hava saldırıları gerçekleştirebilen çok sayıda savaş uçağını taşıyabiliyor, ayrıca füze ve insansız hava aracı saldırılarını engelleyebiliyor. Gemilere ayrıca hava, deniz ve denizaltı tehditlerine karşı koyabilen savaş gemileri de eşlik ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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