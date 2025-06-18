Trump'tan 'İran' çıkışı! "Ne yapacağımı bilemezsiniz"

ABD Başkanı Donald Trump’tan İran hakkında konuştu. Trump, yaptığı açıklamada "Ne yapacağımı bilemezsiniz. Belki yaparım, belki yapmam" diyerek askeri müdahale ihtimaline açık kapı bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’dan müzakere mesajı aldığını doğruladı. Ancak Trump, bu girişime temkinli yaklaştı.

ABD Başkanı “İran bana ulaştı. Beyaz Saray'a gelmek istediler ama onlara ‘Artık çok geç olabilir’ dedim." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin İran’ı vurup vurmayacağı sorusuna ise net cevap vermedi:

“Saldırır mıyız bilemem. Belki yaparım, belki yapmam. Ama şunu söyleyebilirim, İran'ın çok fazla sorunu var ve müzakere etmek istiyor. ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağını şimdi söyleyemem.”

"ONLAR SAVUNMASIZ, BÜYÜK HAMLE GELİYOR"

Trump, “Tamamen savunmasızlar, hava savunmaları yok” diyerek İran’ı hedef aldı. Ayrıca “Onların kötü niyetleri vardı” ifadesini kullandı.

Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirterek, “Putin İran konusunda arabuluculuk teklif etti” dedi. Ancak bu teklife rağmen tansiyonu düşürecek bir işaret vermedi.

Özellikle dikkat çeken sözlerinden biri ise şu oldu:

“Koşulsuz teslimiyet demek, sabrımın sonuna geldim.”

İran’ın dini lideri Ali Hamaney hakkında ise tek cümlelik bir çıkışta bulundu: “İyi şanslar.”

Trump ayrıca önümüzdeki haftaya işaret ederek, “Gelecek hafta çok büyük olacak, belki haftadan da kısa sürede” diyerek yeni bir gelişmenin sinyalini verdi.

TRUMP: NETANYAHU'YA 'DEVAM ET' DEDİM

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İran’a yönelik saldırılar konusunda açık destek verdi. Trump, yaptığı açıklamada “Netanyahu’ya ‘devam et’ dedim” ifadelerini kullandı.

ABD SAVUNMA BAKANI: HAZIRIZ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump’ın İran konusunda vereceği muhtemel savaş veya barış kararlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Hegseth, “Başkan karar verdiğinde Savunma Bakanlığı uygulamaya hazırdır” dedi.

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