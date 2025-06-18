Mossad kamyoncu kılığına girmiş! İran'da ajan krizi derinleşiyor

İran’da gizli servis paniği büyüyor. Ülkenin kamyon şoförleri arasına sızdığı tespit edilen Mossad ajanları, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. İran Kamyoncular Derneği yetkililerine göre, bazı şoförler yıllardır İsrail adına sahada faaliyet gösteriyordu.

İran’da Mossad operasyonlarının ulaştığı boyut yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İran Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Celal Musevi, ülke genelinde gözaltına alınan bazı kişilerin, 3 yıl önce kamyon şoförlerinin arasına sızan İsrail ajanları olduğunu açıkladı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Musevi, "Bazı Mossad ajanlarının son 3 yıldır İran’da kamyon şoförü olduğu tespit edildi" dedi.

"ARAÇ KİRALADILAR"

Musevi, bu ajanların bazı kamyon sahiplerinden araç kiralayarak kamufle olduğunu belirtti ve "Bu durum tüm camiaya mal edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Açıklama, İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları ve ardından gelen Mossad operasyonlarıyla ilgili gelişmelerin ardından geldi.

13 Haziran'da İran'ın üst düzey askeri kadrosunu ve nükleer altyapısını hedef alan saldırılar, ülkede büyük yıkıma yol açmış; Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve dokuz nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

Misilleme olarak İran’ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı. Şimdi ise Mossad’ın sahadaki varlığı yeniden gündemde ve gözaltılar ülke genelinde genişliyor.