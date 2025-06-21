Bu da oldu! Sınavdan önce çıkarmayı akıl edemedi, bileziğini penseyle kestiler

Giresun'da TYT sınavına girmek üzere okula gelen genç kızın kolundaki bilezik, penseyle kesildi. Hummalı çalışmanın ardından genç kız koşarak sınava yetişti.

Giresun'da Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin yapıldığı ilçedeki merkezleri ziyaret etti, kurulan stantlarda adaylara ve ailelerine ikramda bulundu.

PENSEYLE BİLEZİĞİNİ KESTİ

Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden ayrılmak üzere olduğu sırada koşan bir adayı gören Sıbıç, sınava 1 dakika kaldığını hatırlatarak hızlı olmasını istedi. Görevlilerin takılarını çıkarması uyarısında bulunduğu üniversite adayı, kolundaki bileziği çıkaramayınca kesilmesi için pense getirildi.

KOŞA KOŞA SINIFINA GİTTİ

Başkan Sıbıç, penseyle adayın kolundaki bileziği keserek çıkardı. Üniversite adayı, daha sonra koşarak sınava gireceği sınıfa gitti.