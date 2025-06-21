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Öğrenciler ter döktü, günün kazananı onlar oldu! Poşeti 50 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde 2.5 milyondan fazla öğrenci üniversite sınavında ter dökerken, sınav salonlarının dışında emanet ticareti bambaşka bir boyutta yaşandı. Okul girişlerindeki emanetçiler poşeti 50 TL'den yasaklı eşyaları alıp sınav bitişi öğrenicilere teslim etti.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün Türkiye genelindeki 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde düzenleniyor. 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 09.15'te adaylar sınava girecekleri okul binalarına alınırken, Bursa'da da adaylar sınava girecekleri merkezlere, erken saatten itibaren aileleriyle birlikte geldi.

ÖĞRENCİLERİN İMDADINA YETİŞTİLER

Tüm uyarılara rağmen öğrenciler sınava alınması yasak olan cep telefonu, güneş gözlüğü, araç anahtarı, küpe, bilezik, saat, kolye gibi eşyaları yanlarında getirdi. Yasaklı eşyalarla içeriye girmek isteyen öğreniciler kapıdan geri çevrildi. Geri çevrilen öğrencilerin imdadına emanetçiler yetişti.

Öğrenciler ter döktü, günün kazananı onlar oldu! Poşeti 50 lira - 1. Resim

50'ŞER LİRADAN EMANET ALDILAR

Telaşe düşen öğrencilerin o halleri de kameralar tarafından görüntülendi. Bu yıl poşeti 50 TL'den emanete alınan ürünler okul girişlerinde kurulan masaları kuyumcu ve cep telefonu dükkanlarına çevirdi.

Öğrenciler ter döktü, günün kazananı onlar oldu! Poşeti 50 lira - 2. Resim

TOPLANAN PARA, OKUL İDARELERİNE TESLİM EDİLECEK

En çok bu sene sınava altın küpe, kolye, güneş gözlüğü ve araç anahtarı getirildiğini aktaran görevliler pearcing ile sınava gelen bir gencin piercingini bile emanete aldıklarını aktardı. Bazı öğrenciler emanete verdikleri eşyaları için 50 TL para istenmesine tepki gösterirken, emanetçiler vicdanının sesini dinleyip para olmayanın da eşyası alındı. Emanete alınan eşyalar üzerlerine sahiplerinin isimlerinin yazılı olduğu kağıt yapıştırılarak poşetlere konuldu ve sınav sonu sahiplerine teslim edildi. Emanet eşyalardan toplanan paraların okul idarelerine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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