Maldivler değil, Atatürk Baraj Gölü! 3 il arasında: Göz kamaştıran güzellik
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Atatürk Baraj Gölü; yeşil, mavi ve beyazı buluşturan görüntüsüyle hayran bırakıyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olan Atatürk Barajı'nın doğal güzelliği dron kamerasıyla objektiflere yansıdı.
Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı; Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri arasında yer alıyor. Yeşil, mavi ve beyazı buluşturan görüntüsüyle adeta Maldivler'i hatırlatan baraj gölü, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan görüntüsüyle adından söz ettiriyor.
KARTPOSTALLIK FOTOĞRAFLAR
Masmavi suyla toprağın buluşması ortaya kartpostallık fotoğraflar çıkarıyor. Baraj golünde oluşan adalarda açan çiçekler de görsel bir şölen sunuyor.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ GÜLÜ
Atatürk Barajı, 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olarak dikkat çekiyor. Toplam su hacmi 48,5 milyar metreküp olan Atatürk Barajı'nın uzunluğu ise 180 kilometre.