Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Maldivler değil, Atatürk Baraj Gölü! 3 il arasında: Göz kamaştıran güzellik

Maldivler değil, Atatürk Baraj Gölü! 3 il arasında: Göz kamaştıran güzellik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Atatürk Baraj Gölü; yeşil, mavi ve beyazı buluşturan görüntüsüyle hayran bırakıyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olan Atatürk Barajı'nın doğal güzelliği dron kamerasıyla objektiflere yansıdı.

Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı; Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri arasında yer alıyor. Yeşil, mavi ve beyazı buluşturan görüntüsüyle adeta Maldivler'i hatırlatan baraj gölü, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan görüntüsüyle adından söz ettiriyor.

Maldivler değil, Atatürk Baraj Gölü! 3 il arasında: Göz kamaştıran güzellik - 1. Resim

KARTPOSTALLIK FOTOĞRAFLAR

Masmavi suyla toprağın buluşması ortaya kartpostallık fotoğraflar çıkarıyor. Baraj golünde oluşan adalarda açan çiçekler de görsel bir şölen sunuyor.

Maldivler değil, Atatürk Baraj Gölü! 3 il arasında: Göz kamaştıran güzellik - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ GÜLÜ

Atatürk Barajı, 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olarak dikkat çekiyor. Toplam su hacmi 48,5 milyar metreküp olan Atatürk Barajı'nın uzunluğu ise 180 kilometre.

Maldivler değil, Atatürk Baraj Gölü! 3 il arasında: Göz kamaştıran güzellik - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AFAD duyurdu: Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler...Kurban Bayramı sonrası "Bu da yapılmaz" dedirten görüntü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kaymakamlık yasağı açıkladı: Kırklareli Vize'de 2 gün denize girilemeyecek! İşte nedeni... - YaşamO ilçede denize girmek yasaklandı! Nedeni ortaya çıktıEmekli din görevlisi kendi makinesiyle lezzet üretiyor! Haşhaş için sıraya giriyorlar - YaşamEmekli din görevlisi kendi makinesiyle lezzet üretiyor! Haşhaş için sıraya giriyorlarÇocukluk hobisini sanata dönüştürdü: Koleksiyonluk eserleri şimdiden yoğun ilgi görüyor - YaşamHer parça koleksiyon değeri taşıyorEstetik mağduru 3 amaliyet geçirdi! Yargıtay kararını verdi: 'Eser sözleşmesi' detayı - YaşamYargıtay'dan 'estetik' kararı! 'Eser sözleşmesi' detayıDünyanın en pahalı içli köftesi dikkat çekti! 'İnanılmaz bir tadı var' diyerek masraflarını paylaştı - YaşamDünyanın en pahalı içli köftesine yorum yağdı: İnanılmazBoyun ağrısıyla uyanıyorsanız dikkat! Sebebi bu çıkabilir... - YaşamBoyun ağrısıyla uyanıyorsanız dikkat! Sebebi bu çıkabilir...
Sonraki Haber Yükleniyor...