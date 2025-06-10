Maldivler değil, Atatürk Baraj Gölü! 3 il arasında: Göz kamaştıran güzellik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Haziran 2025 13:19 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 14:13 - Güncelleme:

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Atatürk Baraj Gölü; yeşil, mavi ve beyazı buluşturan görüntüsüyle hayran bırakıyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olan Atatürk Barajı'nın doğal güzelliği dron kamerasıyla objektiflere yansıdı.

Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı; Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri arasında yer alıyor. Yeşil, mavi ve beyazı buluşturan görüntüsüyle adeta Maldivler'i hatırlatan baraj gölü, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan görüntüsüyle adından söz ettiriyor. İlgili Haber Şehir gözden kayboldu: Böylesi ilk defa oluyor! Samsun'da kartpostallık manzaralar KARTPOSTALLIK FOTOĞRAFLAR Masmavi suyla toprağın buluşması ortaya kartpostallık fotoğraflar çıkarıyor. Baraj golünde oluşan adalarda açan çiçekler de görsel bir şölen sunuyor. TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ GÜLÜ Atatürk Barajı, 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olarak dikkat çekiyor. Toplam su hacmi 48,5 milyar metreküp olan Atatürk Barajı'nın uzunluğu ise 180 kilometre. İlgili Haber Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği: Kartpostallık manzaralar mest etti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş