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Haberler > Yaşam > Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği: Kartpostallık manzaralar mest etti

Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği: Kartpostallık manzaralar mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bekiran Şelalesi&#039;nde ilkbahar güzelliği: Kartpostallık manzaralar mest etti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde yer alan Bekiran Şelalesi, ilkbaharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, ellerinde fotoğraf makineleriyle kartpostallık manzaraların tadını çıkarıyor.

Ağrı'da bulunan Bekiran Şelalesi, doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Kar ve yağmur sularıyla beslenen şelale, ziyaretçilerine hem huzur hem de görsel şölen sunuyor.

Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği: Kartpostallık manzaralar mest etti - 1. Resim

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen bir grup doğasever, Bekiran Şelalesi'ni ziyaret etti. Eşsiz manzara eşliğinde piknik yapan grup, serin suların aktığı şelalede fotoğraf çekti. Doğayla baş başa kalan fotoğraf tutkunları da, şelalenin çevresinde objektiflerine yansıyan karelerle unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği: Kartpostallık manzaralar mest etti - 2. Resim

"HEPİNİZİ BEKLERİZ"

Doğaseverlerden Hacer Işık, "Ağrı merkezde geçen çok çetin kıştan sonra çok şükür baharımız geldi. Biz de doğaseverler olarak hep beraber Ceylanlı Köyü'ne bağlı olan Bekiran Şelalesi'ndeyiz. Hep beraber gezdik, baharın tadını çıkardık. Burası kar ve yağmur sularından beslenen harika bir şelale. Hepinizi bekleriz" diyerek doğaseverleri bölgeye davet etti.

Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği: Kartpostallık manzaralar mest etti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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