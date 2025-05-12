Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği: Kartpostallık manzaralar mest etti

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde yer alan Bekiran Şelalesi, ilkbaharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, ellerinde fotoğraf makineleriyle kartpostallık manzaraların tadını çıkarıyor.

Ağrı'da bulunan Bekiran Şelalesi, doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Kar ve yağmur sularıyla beslenen şelale, ziyaretçilerine hem huzur hem de görsel şölen sunuyor.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen bir grup doğasever, Bekiran Şelalesi'ni ziyaret etti. Eşsiz manzara eşliğinde piknik yapan grup, serin suların aktığı şelalede fotoğraf çekti. Doğayla baş başa kalan fotoğraf tutkunları da, şelalenin çevresinde objektiflerine yansıyan karelerle unutulmaz hatıralar biriktirdi.

"HEPİNİZİ BEKLERİZ"

Doğaseverlerden Hacer Işık, "Ağrı merkezde geçen çok çetin kıştan sonra çok şükür baharımız geldi. Biz de doğaseverler olarak hep beraber Ceylanlı Köyü'ne bağlı olan Bekiran Şelalesi'ndeyiz. Hep beraber gezdik, baharın tadını çıkardık. Burası kar ve yağmur sularından beslenen harika bir şelale. Hepinizi bekleriz" diyerek doğaseverleri bölgeye davet etti.