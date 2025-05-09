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Ağrı'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 22 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ağrı&#039;da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 22 kişi tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ağrı'da nisan ayında "göçmen kaçakçılığı" ve "insan ticareti" operasyonlarında 22 kişi tutuklandı, 3 bin 722 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, valilik koordinasyonunda nisan ayında il genelinde terör örgütlerine yönelik 58 operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve bir kişinin tutuklandığını belirten Koç, "İlimizde nisan ayında FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerine yönelik 17 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

Vali Koç, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ruhsatsız silahlar ele geçirildiğini ve 22 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Koç, "13 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş, 39 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 14 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 14'ü tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Koç, 29 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirildiğine dikkati çekerek şunları dile getirdi:

"Operasyonlarda 22 şahıs tutuklanmış, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 722 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ayrıca, ilimizde 6 mobil göç noktası bulunmakta olup 1621 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 47 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Güneş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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