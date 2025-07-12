Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren ve 365 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yaz aylarının gelmesiyle yeşilin bütün tonlarını taşıyor. Fotoğraf tutkunlarının akın ettiği bölge mutlaka gezilecek yerlerin başında geliyor.

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

KARADENİZ'İ AŞAN KUŞLAR BURAYA GELİYOR

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırmanın yanı sıra özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri yönünden büyük önem taşıyor.

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 1. Resim

Yılkı atları ve manda varlığıyla öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip delta; doğa tutkunları, makro fotoğrafçılık yapanlar ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere, her sene binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 1. Resim

KIZILIRMAK KUŞ CENNETİ FOTOĞRAFLARI

Yeşilin bütün tonlarının hakim olduğu delta, dronla görüntülendi. Fotoğraflar görenleri hayran bıraktı.

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 3. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 4. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 5. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 6. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 7. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 3. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 9. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 2. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 4. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 5. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 6. Resim

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor - 7. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kimyasal felaket! Ülkedeki 16 yerleşimde musluk suyu yasaklandıValilik duyurdu! Ardahan'da bunları yapmak yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayraktar TB2 faciayı önledi! Bakan Yumaklı o anları paylaştı - YaşamBayraktar TB2 faciayı önledi!Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i bu kez alevlerle çatıştı! Kenan Çoban'dan ayakta alkışlanacak hareket - YaşamKurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i bu kez alevlerle çatıştı!LGS'de binlerce rakibini böyle geride bıraktı! Tam puan alan Rizeli gençten dikkat çeken taktik - YaşamLGS'de tam puan alan Rizeli gençten dikkat çeken taktik!Ürküten manzara! Sular çekildi, geriye balçık kaldı - YaşamÜrküten manzara! Sular çekildi, geriye balçık kaldıKazanın başında birlik oldular! Vatandaş sıraya girdi, tam 40 bin kişiye dağıtıldı - YaşamVatandaş sıraya girdi, tam 40 bin kişiye dağıtıldıBu görüntüler İstanbul’un göbeğinden! Görenler şaşkına döndü - YaşamBu görüntüler İstanbul’un göbeğinden! Görenler şaşkına döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...