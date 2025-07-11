Cami cami dolaşıyor, cemaat hayran kalıyor! Bütün şehir gönüllü nakkaşın mest eden çalışmalarını konuşuyor

Nakkaşlık sanatıyla ilgilenen 55 yaşındaki Mehmet Emin Deniz, gönüllü olarak iki yılda Van'daki 20 caminin duvarlarına ayet-i kerimelerle süsledi. Kendine has motifler de kullanan Deniz cami cami gezerek sanatıyla hayran bırakıyor.

Gönüllü bir nakkaşın yaptığı çalışmalar Van camilerinin gündemine girdi. İpekyolu ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Emin Deniz çalışmalarıyla da hikayesiyle de görenleri hayran bırakıyor.

Deniz, ortaokul yıllarında ilgi duyarak başladığı nakkaşlık sanatında zamanla kendini geliştirdi.

Bu sürede fırsat bulduğu her ortamda çizimler yapan Deniz, emekli olduktan sonra hem sanatını yaşatmak hem de cami duvarlarını süslemek için bir çalışma başlattı.

Gönüllü olarak şehirdeki camileri dolaşıp eksikleri not eden Deniz, arkadaşlarının ve hayırseverlerin yardımıyla temin ettiği malzemelerle camilerin duvarlarını ayet-i kerime ve işlemelerle bezedi.

Dikkat ve sabır gerektiren bu sanatıyla, iki yılda 20 caminin duvarlarına ayetler yazan, motifler çizen Deniz, şehir merkezinde eksiği olan bütün ibadethanelerde bu çalışmayı yapmayı planlıyor.

"HANGİ CAMİNİN NEYE İHTİYACI VARSA ONU KARŞILAMAYA ÇALIŞTIK"

Deniz, ortaokul döneminde boş kağıtlara sürekli ayet yazıp çizimler yaparak nasıl nakkaşlık sanatını öğrendiğini anlattı.

Gönüllü olarak cami duvarlarını süslediğini ifade eden Deniz, "Eğitim almadan kendimi geliştirmeyi başardım. Camilerin ihtiyaçları için arkadaşlardan destek istedik. Onların yardımıyla camilerin penceresini, kapısını ve boyasını yenileyip tertemiz bir şekilde teslim ettik. İki yıl önce emekli olduktan sonra hangi caminin neye ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalıştık." dedi.

Ayetleri cami imamlarına danışarak belirlediklerini dile getiren Deniz, şunları kaydetti:

"20'ye yakın caminin duvarlarını ayetler ve motiflerle süsledim. Arkadaşlarımın verdiği desteklerle ustalığımı konuşturup camileri güzelleştiriyorum. Şablon ve cetvel kullanmadan kurşun kalem, fırça ve boyayla çalışmalarımı sürdürüyorum. Kalemle çizimimi yaparım ve boyalarla da ayetleri ortaya çıkarırım. Cemaatin anlaması için ayetlerin altına Türkçe meallerini yazıyoruz. Çantamı alarak kentteki camileri dolaşırım. Hangi camide ne eksik varsa onu tespit ederim. Sonra da eksiklerini gidermeye çalışırız."

HERKESİN DUASINI ALIYOR

Süslediği camilerde cemaatin duasını alan Deniz'i görenler sanatını takdir ediyor.

Yeni Çarşı Cami İmamı Mehmet Sait Yavuzer ise "Emin kardeşimizin cami içinde çizimler için talebi oldu. Daha sonra belirlediğimiz ayetleri duvarlara çizdi. Ayet çizimlerinin güzel olduğunu fark ettik. Çizimler camiye farklı bir hava kattı. Cemaatimizden de çok olumlu tepki aldık. Kardeşimiz çizimlerin tamamını kalemle yapıyor. Sonra da ayetlerin anlamlarını yazdık. Allah ondan razı olsun." dedi.