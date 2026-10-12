50 tl’ye 'hastalık' satışa çıktı! balonu üfleyen yandı: Hem işinizden hem paranızdan olmayın!

Müfettişlik meslek hayatım boyunca kamu kasasına göz diken öyle akıl almaz sahtekârlıklara bizzat şahit oldum ki, artık hiçbir şeyin beni şaşırtamayacağını sanıyordum.

Kendini kâğıt üzerinde ölü gösterip eşine ve çocuklarına yetim maaşı bağlatanları, arkasında boş bir mezar bırakanları gördüm. 60 yaşından sonra bir günde kendini “balet” ya da “balerin” beyan edip sanatçı borçlanmasıyla erken emeklilik peşine düşen akıllara zarar tiplerle karşılaştım.

“Bu kadarı da olmaz” dediğim her an, usulsüzlüğün yeni bir buluşunu müşahede ettim. Fakat en sonunda sosyal medyada karşıma çıkan o fotoğrafı görünce âdeta şok geçirdim. Hakikaten bu kadarına da “pes” demekten kendimi alamadım.

Uzun süreden beri sosyal medyaya gündem olan ilan “Rapor Almalık Hasta Nefesli Balon”du. 2024’te yüklenen ilan, 2026’da yeniden yayıldı. X ve LinkedIn’de dolaştı. Yerel gazetelerde ve haber sayfalarında yer aldı. Gören herkes donup kaldı.

YENİ NESİL DOLANDIRICILIK VE AHLAKİ EROZYON!

İlanın başlığı aynen şöyleydi: "Rapor almalık hasta nefesli balon." Fiyatı ise yalnızca 50 TL "1 Hafta Yatırma Garantili, Corona Değil Düz Hastalık" Girişimci(!) ilan sahibi, işten kaytarmak, işe gitmeyip evde haftalarca yatmak isteyen tembeller için muazzam bir "çözüm" bulduğunu iddia ediyor

Balonun içine kendi hasta nefesini üflediğini, balonu satın alan kişinin bu havayı içine çekerek doğrudan yatağa düşeceğini ve böylece hastaneden rahatça istirahat raporu alabileceğini savunuyor. Güya müşteri memnuniyetini düşünerek bir de güvence veriyor: "Corona değil, düz hastalık." Sosyal medya platformlarında yüz binlerce etkileşim alan bu ilan hakikaten şok edici!

"Harama göz diken, helalin lezzetini unutur." Bu ilan bir kara mizah yahut internet şakası değildir. Derin bir sosyolojik ve hukuki çöküşün açık işaretidir.

Meselenin asıl vahim boyutu iş ahlakıdır. İlanın hedef kitlesi; çalışmak istemeyen, sorumluluktan kaçan bedavacılardır. Kendini bilerek hasta edip SGK bütçesinden yahut işverenden haksız kazanç sağlamak, dürüst çalışan binlerce insanın hakkına girmektir. Bu suistimali ticarete döken "balon satıcıları" ise modern zaman asalaklarıdır.

Dijital platformların denetim zaafı da aşikârdır. İkinci el sitelerinin algoritmaları bu tehlikeli ilanı neden anında engellemiyor? Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bu tür "ilan simsarlarına" karşı en ağır yaptırımları uygulamak zorundadır.

50 TL’lik o balonun içinde sadece mikroplar yok. O balonun içinde sönen bir iş ahlakı ve kaybolan insanlık onuru var.

İŞ AHLAKI VE SAHTE RAPOR KÜLTÜRÜ

Meselenin diğer vahim boyutu ise iş ahlakı. İlanın hedef kitlesi; çalışmak istemeyen, sorumluluktan kaçan çalışanlar… Kendini bilerek hasta edip, devletin ya da özel sektörün bütçesinden haksız kazanç sağlamaya çalışmak, dürüst çalışan binlerce insanın hakkına girmektir. Sistemdeki bu boşlukları ve suistimalleri ticarete döken "balon satıcıları" ise bu ahlaki erozyondan beslenen modern zaman asalaklarıdır.

Platformların Denetim Zaafı Peki! Bu ilanlar hiçbir filtreden geçmeden nasıl yayınlanabiliyor? İkinci el platformlarının algoritmaları "hasta nefesi" kelimesini tarayıp bu tehlikeli ilanı neden anında engellemiyor?

Sosyal medyada Firma Dedektifi gibi mecraların dahi ironiyle karışık ele aldığı bu vakalar, dijital dünyanın denetimsizliğini bir kez daha kanıtlıyor.

Netice olarak; 50 TL’ye satılan o balonun içinde sadece karbondioksit ve virüs yok; o balonun içinde sönen bir iş ahlakı, kaybolan insanlık onuru ve "paraya tahvil edilebilecek her şey mübahtır" diyen hastalıklı bir zihniyet var.

Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın bu tür toplumsal sağlığı ve ahlakı tehdit eden "ilan simsarlarına" karşı en ağır yaptırımları uygulaması artık bir lüks değil, zorunluluktur."

ZARAR SADECE İŞVERENDE KALMAZ: SGK KASASI NASIL DELİNİYOR?

Rapor alan kişi yalnızca mesai kaçırmaz. Şartlar oluşursa SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alır. Halk diliyle buna rapor parası denir. 5510 sayılı Kanun’da hastalık hâlinde ödenek, iş göremezliğin üçüncü gününden itibaren başlar. Ayaktan tedavide günlük kazancın üçte ikisi ödenir. Yatarak tedavide ise yarısı verilir. Bu haktan yararlanmak için önceki bir yılda en az doksan gün prim şartı aranır.

İlandaki bir haftalık “garanti”, bu üç günlük eşiği rahatça aşar. Üçüncü günden itibaren ödenek kapısı aralanır. Bu parayı işveren ödemez, Sosyal Güvenlik Kurumu öder. Kurumun kaynağı ise toplanan primlerdir. Prim, dürüst çalışanın alın terinden kesilir. Hileli rapor, bu ortak kul hakkı havuzunu deler. İşveren de bu süreçte mağdur olur.

İŞİNİZDEN VE PARANIZDAN OLMAYIN!

Hile ortaya çıkarsa ödenek bir hak olmaktan çıkar. SGK mevzuatı, yersiz ödemelerin geri alınmasını emreder. SGK yapılan haksız ödemeyi faiziyle birlikte talep eder. Süreçte doğan sağlık giderleri de takibe alınır. Beş yıllık zamanaşımı süresi hakkı tamamen silmez. Tespit geç gelse de hukuki takip açılır.

Burada ölçü basittir. Hasta olmadığı hâlde hileyle rapor almak. Ya da kendini bilerek hasta edip kamu kasasından ödenek istemek. İkisi de dürüstlükten uzaktır. Bu akıl, kamu vicdanına ve devletin kasasına karşı kurulmuş bir tuzaktır.

Gerçek hastalık ile hileli rapor aynı kefede tartılamaz.

İşçi kendini bilerek hasta ederse veya gerçeğe aykırı rapor kullanırsa samimiyet ve doğruluk borcu çöker. Güven ortadan kalkar. İş Kanunu’nun 25. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi devreye girer. Bu durum ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranış sayılır. İşveren iş sözleşmesini derhâl fesheder. Kıdem tazminatı doğmaz. İhbar tazminatı ödenmez.

İLANI VEREN TCK KARŞISINDA NEREDE DURUR?

Balonu satan kişi yalnızca gayriahlaki bir iş yapmamıştır. Vaadi doğrudan ceza hukukunun alanına girer. TCK; hileli davranışlarla yarar sağlamayı cezalandırır. Balon hastalık bulaştırmıyorsa ve alıcı kandırılarak parası alınıyorsa dolandırıcılık suçu oluşur. Ayrıca başkasının sağlığını bilerek bozmayı kapsar. Hastalık bulaştırma vaadi kasten yaralama suçunu doğurur. "Düz hastalık" notu kastı ortadan kaldırmaz. Bilerek mikrobu yaymak en azından olası kastı gösterir.

"Şaka yapıyordum" demek ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 50 TL’lik bir ilan ağır bir ceza dosyasına dönüşebilir.

HASILIKELAM: "Helal kazancın terini hilenin nefesiyle silmeye kalkanlar, en sonunda hem işinden hem onurundan olur. Kul hakkıyla şişirilen balon elbet patlar; geriye sadece mahcubiyet ve ağır bir ceza kalır!"

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