Mekan oynatıyor arkadaş… Kartal Dolmabahçe’de kaybetmiyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de Dolmabahçe’de oynadığı 7 maçı da kazanan Beşiktaş destansı bir mücadeleyle zirve yarışındaki inatçı takibini dün de sürdürdü. Başkan Serdal Adalı sevinmesin de kim sevinsin?

O muhteşem atmosferde ilk 10 dakikası hariç temposu yüksek, temaslı, pozisyonları ve reaksiyonları bol, göz göze, diş dişe korakor mücadelede sekizde 8 yapmış Beşiktaş… Hem de millî aranın ardından, Süper Lig’in en az gol yiyen ve Selçuk İnan yönetiminde taş gibi sağlam görüntü veren Kocaelispor’u karşısında Vincenzo İtaliano’nun talebeleri. Gel de alkışlama. Gel de keyif alma!

Ustalar iş başında

Ustalar sahnedeydi… Baskılı, istekli, karakterli bir Beşiktaş vardı sahada. Perdeyi açan Kaptan Orkun, penaltı ustası Vlahovic, ciğerlerine körük taktırmışçasına yorulmaksızın mücadele eden Salih Özcan, sakatlandığı ana kadar savunma arkasına sarkan Cerny’nin asist, hem hücumda hem de stoperde iyi işler çıkaran Djalo’nun iştahı ve İlhan‘ın arka direkte patlayan füzesi harikaydı. Fakat tabeladaki skor: 2-1. Oyunun hakkı bu mu demeyin.

Kocaelispor pes etmedi

Sissoho ceza sahasında inanılmaz vurdu, Kocaeli tribünler “gol” diye ayaklanırken Nübel kafasıyla mutlak golü kurtardı. Bu defa kornerden gelen Uğur Kaan’ın topunu Nübel sektirdi, Show tamamladı, skora denge geldi: 1-1.

Pes etmek yok. Beşiktaş büyük bir iştahla yüklendi, Cerny’nin kornerinde Djalo yükseldi, Tayfur Bingöl, çekti indirdi, hakem penaltı noktasını gösterdi, ustalık sahne aldı Vlahovic soğukkanlı, bir vuruşla penaltıdan skoru 2-1 yaptı.

Şimdi Galatasaray’ın ensesinde Kartal yükseklerde kanat çırpıyor.

Maçın adamı: Orkun Kökçü

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