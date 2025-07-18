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Sivasspor'dan 4 takviye birden! Bolu kampına katıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivasspor&#039;dan 4 takviye birden! Bolu kampına katıldılar
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 4 ismi kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, Çağlayan Menderes, Mert Çelik, Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan’ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile sözleşme imzaladı.
Anlaşmaya varılan futbolcular, takımın 2. etap Bolu kampına dahil olarak takımla çalışmalara başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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